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Резервы Нацбанка опустились ниже $29 миллиардов

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Резервы Нацбанка опустились ниже $29 миллиардов

Международные резервы Украины на 1 февраля 2021 года сократились, по предварительным данным, до $28,82 млрд (в эквиваленте), что на 1,1% или на $279 млн меньше, чем на начало января этого года.

Как сообщает Национальный банк Украины, на снижение резервов в первую очередь повлияли выплаты для погашения внешних и внутренних обязательств государства.

В частности, объем платежей правительства на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте составили $311,4 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $197 млн ​ направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), $66,4 млн – на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления на пользу правительства от размещения ОВГЗ составили $48,2 млн.

В то же время Нацбанк выкупил в резервы на межбанковском валютном рынке в январе $20 млн.

Кроме того, в результате переоценки финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) их стоимость уменьшилась на $68,7 млн США (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось,ак сообщалось, международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили $29,1 млрд

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НБУ


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Что будет когда придется отдавать кучу долгов которые набрали для удержания курса гривни?
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05.02.2021 14:51 Відповісти
Это уже не при мне будет © Зеленский В.А. Резервы Нацбанка сократились до $29 миллиардов - Цензор.НЕТ 615
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05.02.2021 15:20 Відповісти
вообще то и уменьшились как раз из-за отдавания долгов
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05.02.2021 16:01 Відповісти
Там скоро мишак сірогорбий буде, і то доходяга, 73 % дурні.
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05.02.2021 16:11 Відповісти
и не говори, это же любимец илиты порошенко оставил ЗВР целых 18 млрд долларов, не то что нынешние несчастные 29 млрд...
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05.02.2021 17:26 Відповісти
 
 