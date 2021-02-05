Американские инвесторы выйдут на украинский финтех-рынок в 2021 году, – прогноз Алены Дегрик Шевцовой
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В 2021 году ожидаются резонансные сделки между владельцами украинских платежных систем и американскими инвесторами.
Об этом в комментарии Голосу Америки заявила СEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.
"Лидеры украинского терминального рынка – компании с украинским капиталом, но возможно, будут громкие слияния и поглощения с американским капиталом. Американские венчурные фонды заинтересовались украинскими финансовыми технологиями после успеха одного из украинских банков. Это банк без отделений, финтех-компания, которая только два года на рынке, но количество клиентов превышает 3,5 миллиона. В 2021 году этот показатель составит, скорее всего, пять миллионов. И это стопроцентно украинский капитал", – заявила она.
По словам СEO LeoGaming, украинский рынок безналичных платежей интенсивно развивается при поддержке международных платежных систем, а пандемия COVID-19 ускорила эти процессы.
"Украинцы массово переходят на оплаты в Интернете и мобильный баланс. Об этом говорит и статистика международных платежных систем: рост онлайн-оплат в 2020 году составил 45%. Более того – растет доля карточных платежей и в оффлайне: 46% всех бесконтактных оплат в оффлайн магазинах проходит с помощью смартфона или другого платежного девайса. Международные платежные системы со своей стороны поддерживают эти ускоренные пандемией тенденции за счет активностей с участниками рынка по развитию безналичных платежей. Именно международные платежные системы стали главным драйвером развития cashless-экономики в последние годы", - отметила Алена Дегрик Шевцова.
Напомним, 30 января состоялся визит в США вице-президента Ассоциации украинских банков Галины Хейло и СEO LeoGaming Алены Дегрик Шевцовой, в ходе которого были заключены соглашения с Председателем Центра лидерства "Открытый мир" Льюисом Мадаником о сотрудничестве. По словам Галины Хейло, были заключены соглашения об участии в одной из программ Open World, которая позволит украинским специалистам поехать в США для обучения и обмена опытом.
Номинировать на участие в программе специалистов финансово-банковской сферы будет Ассоциация украинских банков, а номинацию для кандидатов в сфере Финтех и IT проводить LeoGaming. Галина Хейло также отметила, что стартует совместная программа Open World с IBOX Bank и LeoGaming, детали которой анонсируют позже.
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какое то недоразумение, а не банки.
Основная статья швейцарского экспорта - товары химической и фармацевтической промышленности. Конфедерация в 2019 году экспортировала заграницу продукции с крестиком на сумму 115 млрд франков (36,7% от общего экспорта).
Отдельным спросом пользуются приборы и измерительные инструменты швейцарского производства, а также изделия класса люкс - швейцарские часы и ювелирные украшения. В 2019 году Швейцария отправила на экспорт товаров из этой категории на сумму 50 млрд франков - или 16,2% от общей доли.
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Нефть является источником для всех жидких видов топлива: керосина, бензина, дизельных и реактивных сортов горючего, автомобильных масел, мазута, смазочных материалов, битума. В химической промышленности в качестве сырья нашли свое применение ароматические углеводороды, газы деструктивных процессов обработки нефти и нефтяные газы. Среди основных продуктов нефтехимии можно назвать: полимерный материал, пластмасса, пластмасса, каучук и синтетическое волокно, моющие и лакокрасочные средства. Вышеперечисленные материалы и их применение играют определяющую роль в успешности национальной экономики. От качества применения полимерных материалов зависит технический прогресс судостроительных, автомобилестроительных и авиационных компаний. Использование пластмасс заменяет различные металлические сплавы, сокращает объем производственных площадей и снижает потребности в дорогостоящей оснастке и оборудовании. По сути, сегодня нефтяная промышленность является сырьевой базой нефтехимии, значимость которой возрастает все больше.