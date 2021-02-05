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Американские инвесторы выйдут на украинский финтех-рынок в 2021 году, – прогноз Алены Дегрик Шевцовой

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Американские инвесторы выйдут на украинский финтех-рынок в 2021 году, – прогноз Алены Дегрик Шевцовой

В 2021 году ожидаются резонансные сделки между владельцами украинских платежных систем и американскими инвесторами.

Об этом в комментарии Голосу Америки заявила СEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.

"Лидеры украинского терминального рынка – компании с украинским капиталом, но возможно, будут громкие слияния и поглощения с американским капиталом. Американские венчурные фонды заинтересовались украинскими финансовыми технологиями после успеха одного из украинских банков. Это банк без отделений, финтех-компания, которая только два года на рынке, но количество клиентов превышает 3,5 миллиона. В 2021 году этот показатель составит, скорее всего, пять миллионов. И это стопроцентно украинский капитал", – заявила она.

По словам СEO LeoGaming, украинский рынок безналичных платежей интенсивно развивается при поддержке международных платежных систем, а пандемия COVID-19 ускорила эти процессы.

"Украинцы массово переходят на оплаты в Интернете и мобильный баланс. Об этом говорит и статистика международных платежных систем: рост онлайн-оплат в 2020 году составил 45%. Более того – растет доля карточных платежей и в оффлайне: 46% всех бесконтактных оплат в оффлайн магазинах проходит с помощью смартфона или другого платежного девайса. Международные платежные системы со своей стороны поддерживают эти ускоренные пандемией тенденции за счет активностей с участниками рынка по развитию безналичных платежей. Именно международные платежные системы стали главным драйвером развития cashless-экономики в последние годы", - отметила Алена Дегрик Шевцова.

Напомним, 30 января состоялся визит в США вице-президента Ассоциации украинских банков Галины Хейло и СEO LeoGaming Алены Дегрик Шевцовой, в ходе которого были заключены соглашения с Председателем Центра лидерства "Открытый мир" Льюисом Мадаником о сотрудничестве. По словам Галины Хейло, были заключены соглашения об участии в одной из программ Open World, которая позволит украинским специалистам поехать в США для обучения и обмена опытом.

Номинировать на участие в программе специалистов финансово-банковской сферы будет Ассоциация украинских банков, а номинацию для кандидатов в сфере Финтех и IT проводить LeoGaming. Галина Хейло также отметила, что стартует совместная программа Open World с IBOX Bank и LeoGaming, детали которой анонсируют позже.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Голос Америки


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Топ коментарі
+1
Дать бы этой дегриг доильный аппарат в руки. Сидит-языком чешет.
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05.02.2021 14:56
+1
Типа дырка в земле Сибири из которой качают жижу на продажу-это реальный сектор экономики.
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05.02.2021 14:58
+1
Еще две извилины есть в наличии- обе ниже пояса, одна спереди, другая сзади.
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05.02.2021 15:00
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Сольются и не будет банк украинским!
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05.02.2021 14:27 Відповісти
ну будет американским, какая разница для вас ?
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05.02.2021 14:33 Відповісти
Огромная разница - переводы между счетами и снятие налички в банкомате беспроцентное, прием чеков. Банки в Украине зажрались в отсутствие конкуренции.
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05.02.2021 14:51 Відповісти
а сейчас это у них всё платное ?
какое то недоразумение, а не банки.
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05.02.2021 15:02 Відповісти
страна банков, аптек, бензоколонок... но вот только это не есть реальным сектором экономики, который что то производит, что бы продать за границу.... и получить профицит валюты в бюджете... банки это организации обдирающие людей
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05.02.2021 14:40 Відповісти
Расскажите это швейцарцам!
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05.02.2021 14:42 Відповісти
Может пусть тебе швейцарцы расскажут?! И это не эталон экономики в мире!!Львиная доля денег, которыми располагает конфедерация, поступает из собираемых ею федеральных налогов . В 2010 году 92,6% всех доходов конфедераций (всего 62,833 миллиарда швейцарских франков) было получено за счет налоговых поступлений. Наибольшая его часть, 32,9%, пришлась на налог на добавленную стоимость (НДС). Вторым по значимости налоговым доходом в 2010 г. был прямой федеральный налог, на который пришлось 28,5% всего бюджета. Кроме того, в общий федеральный бюджет добавлены налог у источника (7,5%), налог на нефть (8,2%), гербовый сбор (4,5%) и табачный налог (3,7%), а также другие налоги (7,2%). Федеральный бюджет Швейцарии ! Это по вашему реальный сектор экономики? А теперь про экспорт! И только подумайте хорошенько из чего доходы! (банки видите?)
Основная статья швейцарского экспорта - товары химической и фармацевтической промышленности. Конфедерация в 2019 году экспортировала заграницу продукции с крестиком на сумму 115 млрд франков (36,7% от общего экспорта).
Отдельным спросом пользуются приборы и измерительные инструменты швейцарского производства, а также изделия класса люкс - швейцарские часы и ювелирные украшения. В 2019 году Швейцария отправила на экспорт товаров из этой категории на сумму 50 млрд франков - или 16,2% от общей доли.
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05.02.2021 18:39 Відповісти
Типа дырка в земле Сибири из которой качают жижу на продажу-это реальный сектор экономики.
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05.02.2021 14:58 Відповісти
Добыча предприятий нефтегазового сектора составляет примерно 10% валового внутреннего продукта России, а обрабатывающая промышленность занимают 23% ВВП.

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Нефть является источником для всех жидких видов топлива: керосина, бензина, дизельных и реактивных сортов горючего, автомобильных масел, мазута, смазочных материалов, битума. В химической промышленности в качестве сырья нашли свое применение ароматические углеводороды, газы деструктивных процессов обработки нефти и нефтяные газы. Среди основных продуктов нефтехимии можно назвать: полимерный материал, пластмасса, пластмасса, каучук и синтетическое волокно, моющие и лакокрасочные средства. Вышеперечисленные материалы и их применение играют определяющую роль в успешности национальной экономики. От качества применения полимерных материалов зависит технический прогресс судостроительных, автомобилестроительных и авиационных компаний. Использование пластмасс заменяет различные металлические сплавы, сокращает объем производственных площадей и снижает потребности в дорогостоящей оснастке и оборудовании. По сути, сегодня нефтяная промышленность является сырьевой базой нефтехимии, значимость которой возрастает все больше.
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05.02.2021 15:10 Відповісти
Кацапчик возбудился. Байки свои рассказывает. Да только тут аудитория не оценит фуфло.)
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05.02.2021 15:35 Відповісти
а типа я про рашку говорил? сам подумай, какой доход , экономическое преимущество дают банки?
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05.02.2021 18:30 Відповісти
Зачем этих сосок, вообще, кудато ставить кроме модельного бизнеса? У них одна извилина в голове - накрасить губы. Мы ж не визажном кабинете живем.
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05.02.2021 14:41 Відповісти
Еще две извилины есть в наличии- обе ниже пояса, одна спереди, другая сзади.
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05.02.2021 15:00 Відповісти
Дать бы этой дегриг доильный аппарат в руки. Сидит-языком чешет.
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05.02.2021 14:56 Відповісти
Марна праця. Спочатку треба прийняти новий податковий кодекс
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05.02.2021 17:06 Відповісти
 
 