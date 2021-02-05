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Новини Соціальна політика
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ВР (2528) трудова книжка (19)

Рада отменила бумажные трудовые книжки

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Рада отменила бумажные трудовые книжки

Верховная Рада приняла закон №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 265 народных депутатов, передает Укринформ.

Законом вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

Реестр застрахованных лиц будет формировать и вести Пенсионный фонд. В течении пяти лет Пенсионный фонд должен будет включить в реестр недостающую информацию о гражданах на основании сведений из бумажных трудовых книжек, представленных страхователем или застрахованным лицом. В течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из Государственного реестра. После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки будут возвращены работникам лично под подпись.

Документ определяет, что внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда в виде сканированных или оцифрованных копий, предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т.п.), осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи.

После внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись, при этом также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Как говорится в пояснительной записке, документ имеет целью введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также законодательное урегулирование вопроса об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Также отмечается, что реформа учета трудовой деятельности работника предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек. Ожидается, что в перспективе это создаст возможности для: уменьшения затрат работодателей на ведение бумажного документооборота; упрощения доступа к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности; учета данных об образовании и квалификации, которую имеет работающее население и которое получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, которые существуют на рынке труда, и планирования подготовки (переподготовки) специалистов по актуальным направлениям.

Кроме того, изменения помогут устранить возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

Ведение трудовой деятельности работника в электронной форме также обеспечит необходимые условия для внедрения автоматического назначения пенсий и социальных выплат.

Напомним, в первом чтении народные депутаты проголосовали за указанный законопроект в сентябре 2020 года. 

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Укринформ


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Топ коментарі
+8
Я із трудовою ще побігав по архівах. Бо в кінці 80- початку 90-х попрацював в кількох кооперативах. Вони всі зникли в середені 90-х, і навіть сліду їх в архівах не зосталося! А коли ви прийдете в Пенсійний фонд, як раз про ці роки у вас і запитають...) Бо знають де слабкі місця. Отак роки 4 стажу й відлетіло нах...р.
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05.02.2021 22:14
+7
Трудова книжка невеличка, зберігається в сейфі на фірмі і нікого не напрягає. У ній може бути записаний весь твій трудовий стаж, тому не треба залежати ні від яких електронних реєстрів, в яких невідомо хто може змінити будь-що будь-якої миті. Це просто черговий крок до електронного концтабору.
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05.02.2021 17:28
+7
Идиоты. Трудовые должны были уходить естественным путем. Вместо новых-вести уже в электонном виде. Сделали обычный советский гармидер, шоб поиздеваться над людьми. Теперь надо задрав штаны, в течение 5 лет нести книжки в юридические конторы, шоб те за плату, по своим каналам вносили в пенсионный фонд ведомости о работе до 2000-го года. Или оббивать пороги пенсионных фондов, численность которых сократят до минимума в "связи с дегетализацией"! Зеленые недоумки.
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05.02.2021 19:19
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Наконец-то.
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05.02.2021 15:49 Відповісти
т ще питання чи нарешті. то ти на місці з рободавцем зможеш стосовно запису вирішувати питання, а то не відомо, що там за умні тьотки тобі повносять.
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05.02.2021 19:11 Відповісти
Трудова книжка невеличка, зберігається в сейфі на фірмі і нікого не напрягає. У ній може бути записаний весь твій трудовий стаж, тому не треба залежати ні від яких електронних реєстрів, в яких невідомо хто може змінити будь-що будь-якої миті. Це просто черговий крок до електронного концтабору.
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05.02.2021 17:28 Відповісти
Концтабору? а як же ми обходимось без трудових книжок і без концтабору? кому вони треба ці книжки?
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05.02.2021 17:38 Відповісти
Як кому? Працівнику трудова книжка потрібна в першу чергу!

Як працівник повинен довести новому працедавцю, що він десь працював, на яких посадах і має відповідний стаж? Під чесне піонерське?
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05.02.2021 17:41 Відповісти
Поїхати в Ки їв. Записатися в чергу м Міністерстві праці. Взяти довідку про работу, кваліфікацію, стаж. І повернутися до дому с довідкою!)))
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05.02.2021 18:29 Відповісти
у Німеччині кожен роботодавець видає працівнику лист-звільнення і характеристику. Це і замінює трудову.
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05.02.2021 19:09 Відповісти
Всюди обходяться без трудових книжок і ніхто не помер і нічого не сталося, а ти мислиш совковими мірками.
а при наймі на нову роботу просто надаєш своє резюме де сам вказуєш свої попередні місця роботи, так робиться в усіх цивілізованих країнах. А Трудова Книжка це як раз і є концтабір про який ти говориш...
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05.02.2021 19:10 Відповісти
Уважаемый! Вы рассуждаете о предмете, в котором не имеете ни малейшего представления. Если вы ЛЕГАЛЬНО работаете в цивилизованной стране, у вас, помимо "резюме", в обязательном порядке, есть паспорт гражданина страны, или разрешение на работу илм налоговый номер или номер социального страхования. В Украине-точно так же и учет пенсионных взносов с 2000-х годов ведется по идентификационному коду. До 2000-х -в трудовой книжке. Поэтому "срочная отмена трудовых книжек", ОБЯЗЫВАЕТ людей, имеющих страж до указанных годов-начинать бег по всем инстанциям с целью "внести ведомости в элетронный реестр". И прият в таком виде закон по причине врожденного дегенератизма зеленых депутатов.
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05.02.2021 19:33 Відповісти
Шановний(а) , я тут живу і працюю більше 30 років і я по вашому не маю поняття? тоді з вами нема про що більше говорити. ще раз повторюю тут навіть поняття не мають що таке трудова книжка і для влаштування на роботу потрібно тільки резюме ну і звичайно повинен мати право на роботу, нелегали теж працюють, але за кеш. Хоча вам з України видніше напевно.??..🤷‍♂️
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05.02.2021 21:16 Відповісти
Это только подтверждает, что вы понятия не имеете, как функционирует система. Без наличия документа( паспорта или посвідки на проживання или номера социального страхования, разрешения на работу) в котором указан идентификационный номер работника ни в одной стране Евросоюза ЛЕГАЛЬНО на работу устроится НЕЛЬЗЯ. В Евросоюзе работодатели ОБЯЗАНЫ отчислять ряд взносов на работника, и все эти взносы идентифицируются персонально по
КОДУ, имени и фамилии. В ФРГ еще и церковный налог с работника по этому КОДУ взымается и соответственно перчисляется в местные общины. Может где социальные выплаты и выплаты пенсий делают по резюме, но точно не в цивилизованых государствах.
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05.02.2021 21:46 Відповісти
Мова йде про трудові книжки, а не про SSN & Citizenship....you are acting as a moron....
Схоже що ти тут на роботі із-за парєбріка і намагаєшься провокувати....
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05.02.2021 22:34 Відповісти
Ты хоть прочел о чем я пишу?

"В Украине-точно так же и учет пенсионных взносов с 2000-х годов ведется по идентификационному коду. До 2000-х -в трудовой книжке!. Поэтому "срочная отмена трудовых книжек", ОБЯЗЫВАЕТ людей, имеющих страж до указанных годов-начинать бег по всем инстанциям с целью "внести ведомости в элетронный реестр". И принят в таком виде закон по причине врожденного дегенератизма зеленых депутатов"

Суть вопроса, что в Украине в отличие от Европы и США-не существовало идентификационых кодов, И ПРАКТИЧЕСКИ ЕДИНСТВЕНННЫЙ ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-БУМАЖНЫЙ! И отменяют его в пожарном порядке, с той целью, что бы люди,не успевшие по неинформированности внести данные из бумажной книжки в электронный реестр, не смогли в будущем подтвердить свой трудовой стаж! А ты про "резюме" пишешь.
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05.02.2021 22:46 Відповісти
Взагалі то ти сам почав мені писати, встряв у розмову не маючи поняття про що йде мова. А йшлося про те потрібна чи ні трудова книжка? Все, крапка.....
Щоб більше не повертатися до цього питання, ще ра повторюю: Мова йшла про те, потрібна чи ні Трудова книжка?
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05.02.2021 23:01 Відповісти
Прочитай ще раз уважно статтю про що йде мова
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05.02.2021 22:36 Відповісти
Не сравнивай Америку и Украину.... В сша все совсем иначе ....Что будет если ты не заплатишь налог в конце года в США? Идёт речь о том что таким образом хотят тупо обнулить всю эту доказательную базу. Трудовая это единственный документ который доказывает твой стаж без необходимости справки от работодателя....Депутаты обнулить хотят .Мол приняли закон и все. А потом докажи что реестр верный.... Одни выборы показали как ЦВК подсчитывала все и вносила в электронную систему....
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06.02.2021 02:49 Відповісти
зайти в личный кабинет ПФУ и посмотреть..с 2001 года, есть все записи, до 2001 можно отсканировать и отослать в ПФУ
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05.02.2021 19:13 Відповісти
Да ты что ? А как про работу на Таймыре в 73 ? Тоже в личный кабинет ?
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05.02.2021 22:48 Відповісти
таймыр пойдет в общий стаж... кстати, довольно неплохо идет, знакомая работала до распада союза на рыб-заводе, потом тут нянечкой дорабатывала в дет садике, ей очень и очень прилично посчитали пенсию, я думал что будут копейки....
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05.02.2021 23:04 Відповісти
не пойму, что дает вам книжка?... уже НИЧЕГО!, общий стаж до 2001 там по коэфициентам считают, отчислений там все-равно нет, даже если служил и есть печать в/ч в трудовой-это не играет роли, предъяви военник....
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05.02.2021 23:08 Відповісти
Пистолет ты где живешь? Сравнил ))))
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06.02.2021 02:40 Відповісти
Тобі ж і знадобиться коли прийдеш оформлювати пенсію, а у них в реєстрі про тебе нічого не опиниться
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07.02.2021 16:33 Відповісти
Мені не понадобиться
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10.02.2021 21:09 Відповісти
ти не збираєшся отримувати пенсію в Україні? Тоді вони тобі дійсно ні до чого. А решта на неї ще сподівається
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11.02.2021 10:15 Відповісти
трудовая книжка с ее записями не является основанием для начисления пенсии, только для стажа
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05.02.2021 19:15 Відповісти
ну а якщо на підприємстві працює близько 500 чоловік - скільки сейфв потрібно??? Рада отменила бумажные трудовые книжки - Цензор.НЕТ 3322
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06.02.2021 13:22 Відповісти
В странах Балтії трудові книжки повідміняли ще на початку 2000-х. Дехто на радощах їх повикидав. А потім довго довелось побігати по архівах і підприємствам (якщо вони залишилися!), щоб довести свій стаж для пенсії!
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05.02.2021 18:32 Відповісти
Идиоты. Трудовые должны были уходить естественным путем. Вместо новых-вести уже в электонном виде. Сделали обычный советский гармидер, шоб поиздеваться над людьми. Теперь надо задрав штаны, в течение 5 лет нести книжки в юридические конторы, шоб те за плату, по своим каналам вносили в пенсионный фонд ведомости о работе до 2000-го года. Или оббивать пороги пенсионных фондов, численность которых сократят до минимума в "связи с дегетализацией"! Зеленые недоумки.
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05.02.2021 19:19 Відповісти
Я із трудовою ще побігав по архівах. Бо в кінці 80- початку 90-х попрацював в кількох кооперативах. Вони всі зникли в середені 90-х, і навіть сліду їх в архівах не зосталося! А коли ви прийдете в Пенсійний фонд, як раз про ці роки у вас і запитають...) Бо знають де слабкі місця. Отак роки 4 стажу й відлетіло нах...р.
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05.02.2021 22:14 Відповісти
А теперь "зеленые академики" ставят всех на счетчик:- 5 лет, что бы ты доказал, что до 2000-вообще работал! А многие срок пропустят, по неинформированности в первую очередь! Тем лучше для пенсионнного фонда, депутатов типа Третьяковой и Зеленского, которым баба с возу-кобыле легче!
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05.02.2021 22:33 Відповісти
Многие просто не доживут эти 5 лет))))
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06.02.2021 02:41 Відповісти
Самый надежный носитель инфы глиняная табличка, потом бумага....это так просто факты...
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05.02.2021 22:33 Відповісти
Как говорили китайцы : "ЛУЧШЕ ХРЕНОВЫЙ КАРАНДАШ , ЧЕМ ХОРОШАЯ (электронная) ПАМЯТЬ" Зеленым дебилам трудно уразуметь , что память стирается, становится предметом торга, корректируется и т.д.
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05.02.2021 22:43 Відповісти
дебилы
сделайте аудит пенсионного фонда
там приписок больше, чем пенсионеров с 1913 года было
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06.02.2021 00:37 Відповісти
А как это будет выглядеть через 40 лет? Я занимаюсь компьетерами прмерно тоже лет 45.Сегодня тогдашнюю информацию даже,если она есть-прочитать уже невозможно-не на чем!Каждые 3-5 лет надо гигантские обьемы нереводить на чтото другое.(карта,лента,диск,флешка и т.д.) А потери при хранении и переносе? Бумажку отменять совсем нельзя!
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06.02.2021 12:04 Відповісти
і я про те.. і взагалі, розповіді про шифрування, недоторканність і безпечність БД лише локшина для делитантів.. я дуже боюся, що все "ето ж-ж-ж-ж не спроста".. з чого б такий поспіх?. мільйони людських доль у разі якогось ЧС залишаються без будь якої страховки.. дурість.. або щось більше..
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06.02.2021 16:28 Відповісти
Це вже не кажучи про всякі збої під час зберігання інформації коли можлива втрата частини даних або зміна їх під час несанкціонованого втручання.
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07.02.2021 16:39 Відповісти
ну і добре.. ще дяка частина тих, хто голосував "аби не порох" (і не тільки них) залишаться без частини свого стажу, а тому і без нормальних пенсій.. так тримати..
П.М. хоча.. про які нормальні пенсії я тут розказую.. а на жебрацькі торби, гадаю, у всих вистачить..
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06.02.2021 16:12 Відповісти
Стільки паніки, просто жах. Нєгадяї, на святе посягнули! А як поті доказувать, що ти десь колись працював, щоб тобі дали не 1800, а 1950 гривень пенсії?!!
Заспокойтесь, панікери. Ніхто у вас не відбирає ваші дорогоцінні книжки. Пенсійний фонд зобов'язали за 5 років внести в електронні реєстри ті дані, які велись у трудових і відомостях підприємств до 2004 року. Дані про кожну зарплату і кожен відпрацьований день (саме так, там записано скільки днів в якому місяці працівник працював) з 2004 року зберігаються в реєстрах Пенсійного Фонду, і кожен може їх перевірити через особистий кабінет.
А через 5 років віддадуть вам ваш дорогоцінний папірець на руки, нікуди не викинуть. І при необхідності зможете ткнути їм в пику чиновникам Пенсійного Фонду і вимагати своїх 150 гривень надбавки.
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06.02.2021 21:15 Відповісти
трудові книжки тільки в краінах 3 світу..В Канаді потрібно прожити 10 років..шоб отримувати пенсію.
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07.02.2021 09:19 Відповісти
а в США? Чи вони країна 3 світу?
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07.02.2021 16:41 Відповісти
я точно не знаю...НО ТО ЧТО США уже пришивает руки безрукому человеку---говорит о том....что ето страна 1-го мира
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07.02.2021 16:46 Відповісти
.......... В течении пяти лет Пенсионный фонд должен будет включить в реестр недостающую информацию о гражданах.......

Бедные новые пенсионеры!
Бедные сотрудники пенсионного фонда!
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11.02.2021 10:45 Відповісти
 
 