Рада отменила бумажные трудовые книжки
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Верховная Рада приняла закон №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".
За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 265 народных депутатов, передает Укринформ.
Законом вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.
Реестр застрахованных лиц будет формировать и вести Пенсионный фонд. В течении пяти лет Пенсионный фонд должен будет включить в реестр недостающую информацию о гражданах на основании сведений из бумажных трудовых книжек, представленных страхователем или застрахованным лицом. В течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из Государственного реестра. После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки будут возвращены работникам лично под подпись.
Документ определяет, что внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда в виде сканированных или оцифрованных копий, предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т.п.), осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи.
После внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись, при этом также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.
Как говорится в пояснительной записке, документ имеет целью введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также законодательное урегулирование вопроса об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Также отмечается, что реформа учета трудовой деятельности работника предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек. Ожидается, что в перспективе это создаст возможности для: уменьшения затрат работодателей на ведение бумажного документооборота; упрощения доступа к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности; учета данных об образовании и квалификации, которую имеет работающее население и которое получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, которые существуют на рынке труда, и планирования подготовки (переподготовки) специалистов по актуальным направлениям.
Кроме того, изменения помогут устранить возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.
Ведение трудовой деятельности работника в электронной форме также обеспечит необходимые условия для внедрения автоматического назначения пенсий и социальных выплат.
Напомним, в первом чтении народные депутаты проголосовали за указанный законопроект в сентябре 2020 года.
Будь ласка, зачекайте...
Як працівник повинен довести новому працедавцю, що він десь працював, на яких посадах і має відповідний стаж? Під чесне піонерське?
а при наймі на нову роботу просто надаєш своє резюме де сам вказуєш свої попередні місця роботи, так робиться в усіх цивілізованих країнах. А Трудова Книжка це як раз і є концтабір про який ти говориш...
КОДУ, имени и фамилии. В ФРГ еще и церковный налог с работника по этому КОДУ взымается и соответственно перчисляется в местные общины. Может где социальные выплаты и выплаты пенсий делают по резюме, но точно не в цивилизованых государствах.
Схоже що ти тут на роботі із-за парєбріка і намагаєшься провокувати....
"В Украине-точно так же и учет пенсионных взносов с 2000-х годов ведется по идентификационному коду. До 2000-х -в трудовой книжке!. Поэтому "срочная отмена трудовых книжек", ОБЯЗЫВАЕТ людей, имеющих страж до указанных годов-начинать бег по всем инстанциям с целью "внести ведомости в элетронный реестр". И принят в таком виде закон по причине врожденного дегенератизма зеленых депутатов"
Суть вопроса, что в Украине в отличие от Европы и США-не существовало идентификационых кодов, И ПРАКТИЧЕСКИ ЕДИНСТВЕНННЫЙ ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-БУМАЖНЫЙ! И отменяют его в пожарном порядке, с той целью, что бы люди,не успевшие по неинформированности внести данные из бумажной книжки в электронный реестр, не смогли в будущем подтвердить свой трудовой стаж! А ты про "резюме" пишешь.
Щоб більше не повертатися до цього питання, ще ра повторюю: Мова йшла про те, потрібна чи ні Трудова книжка?
сделайте аудит пенсионного фонда
там приписок больше, чем пенсионеров с 1913 года было
П.М. хоча.. про які нормальні пенсії я тут розказую.. а на жебрацькі торби, гадаю, у всих вистачить..
Заспокойтесь, панікери. Ніхто у вас не відбирає ваші дорогоцінні книжки. Пенсійний фонд зобов'язали за 5 років внести в електронні реєстри ті дані, які велись у трудових і відомостях підприємств до 2004 року. Дані про кожну зарплату і кожен відпрацьований день (саме так, там записано скільки днів в якому місяці працівник працював) з 2004 року зберігаються в реєстрах Пенсійного Фонду, і кожен може їх перевірити через особистий кабінет.
А через 5 років віддадуть вам ваш дорогоцінний папірець на руки, нікуди не викинуть. І при необхідності зможете ткнути їм в пику чиновникам Пенсійного Фонду і вимагати своїх 150 гривень надбавки.
Бедные новые пенсионеры!
Бедные сотрудники пенсионного фонда!