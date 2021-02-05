АЗС за неделю повысили цену газа в среднем на 65 копеек за литр

За неделю (29 января-5 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 63 коп./л (на 4,8%), до 13,76 грн.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Всего с начала января средняя розничная цена газа выросла на 11,5%, или на 1,41 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц выросли на 27% (5 06 грн/т), до 23 69 грн/т, передает enkorr.

В сетях ОККО и WOG за прошедшую неделю продукт подорожал на 57 и 78 коп./л, до 14,48 и 14,67 грн/л. На 50 коп./л, до 14,48 грн/л, подняла цены сеть SOCAR. Также на 50 коп./л автогаз подорожал на станциях KLO, "Автотранс" и BVS.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 70 коп./л, до 13,13–13,15 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Черкасской, Ривненской и Полтавской областях, где стоимость автогаза выросла на 1-1,1 грн/л. В других областях цена выросла на 20-90 коп./л.

AMIC и Shell подняли цены на 61 и 26 коп./л, до 13,56 и 13,51 грн/л соответственно.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Фактор", "Авантаж 7", Marshal, Motto и другие увеличили цифры ценников на автогаз на 30-90 коп./л.