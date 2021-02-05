Мининфраструктуры переведет систему дипломирования моряков в электронный вид

Министерство инфраструктуры Украины работает над переводом системы дипломирования моряков в электронный вид.

Об этом сказал заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

"Министерством ведется работа по улучшению работы электронного кабинета моряка и перевод этого процесса (дипломирования моряков) в электронный вид", - отметил Живицкий.

Живицкий добавил, что перевод системы дипломирования моряков в электронный вид позволит исключить коррупцию и злоупотребления в этой сфере. Живицкий также отметил, что недавние протесты моряков против обновленной системы дипломирования были спровоцированы организациями, которые "хотят незаконно зарабатывать на процессе дипломирования моряков".

26 января украинские моряки вышли на акции протеста против коррупции в сфере подготовки и дипломирования моряков в нескольких городах страны. Участники протестов требовали отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия и и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова. Также протестующие требовали поддержать проект приказа Мининфраструктуры об упрощении системы дипломирования моряков и внесении изменения в ст. 51 Кодекса торгового мореплавания Украины в части определения условий, при соблюдении которых моряки смогут получать повторное подтверждение подлинности дипломов без сдачи экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.

Процесс ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков и ее представительств был запущен в августе 2020 года. С 22 ноября 2020 года функции Инспекции по подготовке и дипломированию моряков переданы в Морской администрации.