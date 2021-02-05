НКРЭКУ отменила нижний прайс-кеп на балансирующую электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила обязанность участников рынка в заявках на балансирующую электроэнергию указывать цену не ниже 55% от цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ).

Соответствующее решение о внесении изменения в постановление регулятора №307 от 14 марта 2018 года о правилах рынка принято на его заседании 5 февраля и вступает в действие с 1 марта 2021 года.

Согласно действующим правилам рынка, участники рынка в своих заявках на балансирующую электроэнергию обязаны указывать цену не меньше от значения 55% от цены на РСВ на этот расчетный период и не больше 115% от установленного ограничения цены на РСВ на этот расчетный период, передает Интерфакс-Украина.

В ходе обсуждения проекта постановления член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко отметил: "Это, безусловно, рыночное условие. Надеюсь, это решение будет способствовать уменьшению формирования объемов uplift account, а рыночные условия заработают более действенно".

По его словам, регулятор принимает решение с отсрочкой, чтобы компании получили возможность переориентировать свою торговую стратегию.

Как сообщалось, 28 декабря 2020 года комиссия одобрила решение об отмене нижнего прайс-кепа на балансирующем рынке э/э. В обосновании к проекту постановления говорится: подобное решение предлагается принять с целью недопущения манипуляций с продажей объемов э/э, в частности, на балансирующем рынке, и как следствие искажение ценовой политики на рынке э/э.

Указанный профицитный режим, в котором работала энергосистема, искажал рыночные отношения и мог привести к манипуляциям, в частности ТЭС и ТЭЦ, которые могли увеличивать профицит в системе и, соответственно, подавать заявки на разгрузку на такие объемы, отмечается в обосновании.

Комиссия также обращала внимание, что с марта по ноябрь 2020 года сложилась ситуация, при которой почти весь объем положительных небалансов составляли небалансы НАЭК "Энергоатом" и ГП "Гарантированный покупатель", что в случае с последним также повышало нагрузку на тариф НЭК "Укрэнерго".