Нацбанк определил применение мер воздействия к небанковским финучреждениям
Новини БізнесЦензор Регуляторна політика
Национальный банк Украины определил порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в том числе о защите прав потребителей финансовых услуг.
Как сообщает пресс-служба НБУ, для этого регулятор принял два новых документа - Положение о мерах воздействия на рынках небанковских финуслуг и Положение об особенностях меры воздействия в виде отстранения руководства от управления финучреждением и назначения временной администрации.
Национальный банк сможет применять широкий спектр мер воздействия в зависимости от характера обстоятельств, причин и последствий нарушения, а также риска для вкладчиков и клиентов учреждения.
"Национальный банк как регулятор должен адекватно и своевременно реагировать на нарушения со стороны игроков небанковского финрынка. Ведь только так можно обеспечить защиту законных прав и интересов потребителей и кредиторов банков. Принятые документы, определяющие порядок применения мер воздействия, являются важной составляющей современной и эффективной модели регулирования небанковского финрынка", - отметила директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Ольга Гурбич.
Ко всем небанковских финансовых учреждениям могут быть применены следующие меры воздействия:
- требование устранить нарушения,
- требование созвать внеочередное собрание участников финучреждения,
- штраф,
- временное приостановление или аннулирование лицензии,
- исключения компании из реестра,
- заключение письменного соглашения.
К высокорисковым сегментам рынка, которыми являются страховщики и кредитные союзы, привлекающие средства граждан, дополнительно могут применяться также такие меры воздействия:
- утверждение плана восстановления,
- отстранения руководства от управления и назначения временной администрации.
Эти меры позволят финучреждении стабилизировать свою деятельность, устранить нарушения, обеспечить выполнение обязательств перед своими потребителями и кредиторами.
Отдельные меры воздействия предусмотрены для небанковских финансовых групп. Если регулятор установит нарушения законодательства по вопросам надзора на консолидированной основе, то имеет право повысить экономические нормативы, лимиты, а также установить ограничения на отдельные виды операций.
Во время надзора Национальный банк будет не только устанавливать факты нарушения законодательства, но и проверять, является ли деятельность учреждения рисковой для вкладчиков и кредиторов. В случае установления Национальным банком признаков риска деятельности учреждения, регулятор имеет право отозвать ее лицензию.
Для всех без исключения игроков небанковского финрынка признаком рисковой деятельности будет систематическое нарушение законодательства о защите прав потребителей и в сфере рекламы финуслуг.
Для финкомпаний-гарантов предусмотрена дополнительный признак рисковой деятельности - заключение новых договоров гарантий, тогда как учреждением не выполняются обязательные финансовые нормативы.
Для кредитных союзов предусмотрены три дополнительные признаки рисковой деятельности:
- досрочное возвращение вкладов связанным лицам на условиях, отличающихся от условий привлечения средств;
- недостаточность доходов или чрезмерные расходы, которые приводят к ухудшению финансового состояния и создают риск невыполнения нормативов;
- искусственное улучшение финансового результата или искривление отчетности.
Для страховщиков предусмотрены пять дополнительных признаков рисковой деятельности:
- систематическое формирование страховых резервов в недостаточном размере;
- получение активов, что не относятся к приемлемым активам, если такое получение приводит к уменьшению размера приемлемых активов, принимаемых в покрытие норматива платежеспособности и достаточности капитала, до размера, и является меньшим 120% от нормативного объема активов;
- два и более нарушений обязательных критериев и нормативов за один отчетный период;
- недостаточность доходов или чрезмерные расходы, которые приводят к ухудшению финансового состояния и создают риск невыполнения нормативов;
- искусственное улучшение финансового результата или искривление отчетности.
В вышеупомянутых принятых положениях четко определен порядок принятия решения о мерах воздействия, а именно: основания для применения мер воздействия, как происходит фиксация нарушения, кто принимает решение о применении меры воздействия, как решения доводятся до сведения участников рынка, как их можно обжаловать и тому подобное.
Также Национальный банк обязательно будет приглашать руководителей небанковских финучреждений принять участие в рассмотрении вопроса о применении мер воздействия к финучреждению. Участие можно будет принимать дистанционно.
Будь ласка, зачекайте...