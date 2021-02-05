Госгеонедр выручила в январе 73 миллиона от продажи разрешений на добычу ископаемых

По результатам первого месяца работы в 2021 году Государственной службе геологии и недр удалось провести прозрачные аукционы по продаже 11 спецразрешений и привлечь в государственный бюджет Украины более 73 млн грн прямых поступлений.

Об этом говорится в сообщении Госгеонедр.

При этом в результате открытой конкурентной борьбы цена лотов возрастала в десятки раз, а некоторые лоты показали рекордный скачок стоимости: в 270 раз (участок Нимщин, песчано-гравийное сырье) и в 142 раза (Тишивницкий участок, песчано-гравийная смесь).

"Прозрачные онлайн-аукционы - эффективный инструмент продаж спецразрешений по рыночной цене. Механизм электронных торгов на ProZorro обеспечивает равные условия для каждого участника, способствует укреплению доверия инвесторов к государству, стимулирует честную работу и поступления инвестиций в отрасль", - рассказал председатель Госгеонедр Роман Опимах.

Он добавил, что Государственная служба геологии и недр планирует привлечь в госбюджет по крайней мере 750 млн грн по продаже специальных разрешений. Следующий аукцион состоится 11 февраля: инвесторам предлагают 15 участков с янтарем, торфом, песчаниками, подземными питьевыми водами. Также Госгеонедр анонсировала электронные торги 25 февраля и в 12 марта.