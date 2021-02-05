"Укрзализныця" за прошлый год получила только 16% компенсаций за перевозку студентов

"Укрзализныця" в 2020 году недополучила 84,2% компенсаций от Министерства образования и науки Украины за перевозку студентов.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В течение прошлого года "Укрзализныця" перевезла более 3,7 млн студентов в дальнем сообщении на сумму более 114 млн грн. При этом компенсации Минобразования составили лишь 18 млн грн (15,8% необходимого).

В компании отметили, что за прошлый год "Укрзализныця" недополучила от Минобразования за перевозку студентов более 96 млн грн, в 2019 году - 239 млн грн, (было предоставлено услуг на 257 млн грн, а компенсировано лишь 18 млн грн).

В "Укрзализныце" также подчеркнули, что в бюджете Минобразования на 2021 год также заложено только 18 млн грн на компенсацию проезда.

"Более 1 млрд грн Министерство образования и науки Украины задолжало "Укрзализныце" за перевозку студентов за последние несколько лет. Такая ситуация сложилась из-за того, что ежегодно в бюджете Министерства закладываются расходы на уровне 18 млн грн, а не реальные суммы, которые тратит перевозчик", - прокомментировал сложившуюся ситуацию и.о. члена правления "Укрзализныци", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

По словам Перцовского, недополученные компенсации за льготные перевозки - это средства, которые компания не вложила в развитие пассажирских перевозок, приобретение нового подвижного состава или в улучшение сервиса.