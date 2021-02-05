"ArcelorMittal Кривой Рог" в прошлом году снизил инвестиции в охрану труда на четверть

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020 году снизил инвестиции в охрану труда на 24,4% по сравнению с предыдущим годом – до 380,7 млн грн с 503,4 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании.

В прошлом году на предприятии среди собственного персонала и подрядчиков зарегистрировано 34 несчастных случая с потерей рабочих дней (LTI). Из них – три несчастных случая со смертельным исходом (два с работниками "АрселорМиттал Кривой Рог" и один – с сотрудником подрядной организации). Общий коэффициент частоты несчастных случаев в "АрселорМиттал Кривой Рог" за 2020 год (включая дочерние компании в Украине) составил 0,61.

Травмы были преимущественно связаны c падением потерпевших. На втором месте – воздействие на работников повышенных температур, а также травмы в результате действия двигающихся, разлетающихся и вращающихся деталей, частей оборудования и предметов.

Большинство травм произошло по организационным причинам – нарушение трудовой и производственной дисциплины. 38% травмированных работников – не новички на производстве, их стаж работы по профессии составляет более 10 лет. Причина травматизма – в выполнении привычных действий при пониженном внимании во время работы. 24% травм приходится на молодых работников со стажем работы на производстве до 1 года. Данная категория работников нуждается в пристальном контроле выполнения требований и правил по охране труда. Этого "АрселорМиттал Кривой Рог" требует и от собственного персонала, и от всех подрядных организаций в рамках сотрудничества. Для новых сотрудников разрабатываются специальные программы обучения по охране труда при приеме на работу.

С 22 по 25 сентября 2020 года сертифицирующая организация TMS провела аудит системы управления охраной труда "АрселорМиттал Кривой Рог" на соответствие требованиям международного стандарта ISO 45001:2018. По итогам аудита предприятие получило сертификат соответствия.

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".