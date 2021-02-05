Доля неработающих кредитов в банках за прошлый год снизилась до 41%, – НБУ

В 2020 году доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 года) до 41% (на 1 января 2021 года).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Сдвигу в урегулировании неработающих кредитов способствовали разработанные Национальным банком требования к организации процесса управления проблемными активами. На их выполнение банки подали стратегии управления NPL, в которых определились с подходами к урегулированию неработающих активов.

Кроме этого, в 2020 году были определены критерии для списания активов, по которым не ожидается возврата долга. Кабинет министров, соответственно, утвердил меры по управлению проблемными активами государственных банков. Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп.

Масштабную работу по очистке портфелей от неработающих кредитов проделали государственные банки.

В конце июня Совет по финстабильности принял представленные государственными банками трехлетние планы по урегулированию NPL. В общем 2020 года они списали 30,6 млрд грн и $3,1 млрд в долларовом эквиваленте в инвалюте зарезервированной задолженности.

С учетом этих мер государственные банки в прошлом году сократили долю неработающих кредитов с 63,5% до 57,4%. Также значительную работу по очистке от неработающих кредитов проделали банки с иностранным капиталом (без банков РФ), в которых доля NPL 2020 года снизилась с 16% до 12,3%.

В дальнейшем иностранные банки планируют использовать меры списания, продажи и ожидают добровольного урегулирования долгов.

Банки с украинским капиталом за год снизили долю NPL с 18,6% до 14,6%. Их основным инструментом по сокращению неработающих кредитов является списание и продажа.

"В ближайшие два года мы ожидаем, что банки окончательно лишатся неработающих кредитов. В случае успеха реализации стратегий управления NPL банки втрое уменьшат объем NPL. Это позволит уже в начале 2023 года сократить долю неработающих кредитов до 24%, а в случае существенного роста кредитования уровень NPL снизится до менее 20%. Сегодня неработающие кредиты не давят на прибыльность банков и их капитал, так как уровень резервирования составляет 98%. Однако такая доля неработающих кредитов - это не только бремя для банков, а и вопрос их инвестиционной привлекательности, которую нужно повышать" , - отметил председатель НБУ Кирилл Шевченко.