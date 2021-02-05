Указ о санкциях к телеканалам Медведчука обжаловали в Верховном суде

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к телеканалам "112 Украина", Newsone и ZIK, обжалован в Верховном суде.

Об этом говорится в сообщении Верховного Суда в Facebook.

"4 февраля 2021 года в Кассационный административного суд в составе Верховного суда поступило два иска граждан, что оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 года №43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Согласно приложению 2 к решению СНБО, применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов", - сказано в сообщении.

Поступившим в суд искам присвоены регистрационные номера №9901/22/21, № 9901/23/21.

В свою очередь журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Telegram сообщил, что ответчиком в иске адвоката Павла Попкова выступает глава государства.

"В Верховном суде оспаривают указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ответчиком выступает президент Владимир Зеленский, третьим лицом - СНБО, истцом является адвокат Павел Попков, третьими лицами - юридические лица, на которых наложены санкции", - написал Лещенко,

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".