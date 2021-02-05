Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 50%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы 3 февраля опустился ниже 50% от их полной вместимости.

Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

На утро 4 февраля ПХГ Европы были заполнены в среднем на 49,83%. При этом в Германии - на главном рынке Европы - запасы упали до 42,44%, во Франции - до 39,65%. В Украине, которая также транслирует данные в GIE, запасы на уровне 52%. Текущий уровень запасов в ЕС на 2,77 процентных пункта ниже среднего показателя за последние пять лет, передает Интерфакс-Украина.

Как раз 3 февраля Европу посетила очередная однодневная оттепель, с четверга дневная температура вернулась к нулю, а на всю следующую неделю синоптики обещают стабильные сильные по европейским меркам морозы: от -5 до -10 градусов Цельсия, а в Восточной Европе - по ночам до -15.

Поступление в газотранспортную сеть Европы газа с терминалов СПГ в феврале 2021 года падает по отношению к уровню годовой давности на 49%. Весь свободный объем сжиженного природного газа перетягивает на себя премиальный рынок Северо-Восточной Азии, оставляя европейских покупателей только с объемами, гарантированными по долгосрочным контрактам.

Средняя цена газа на главной торговой площадке Европы - голландской TTF - с начала февраля составляет " $225-227 за 1 тыс. кубометров после $257 в среднем за январь.