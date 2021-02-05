В Украине за сутки зафиксировано 4 923 новых случая COVID-19

В Украине по состоянию на утро 5 февраля зафиксировано 4 923 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 8 185 человек, умерло 158 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"4 923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 февраля 2021 года. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировали – 1 885 человек, летальных случаев – 158, выздоровели – 8 185 человек", – написал Степанов.

Днем ранее, 4 февраля было зафиксировано 5 082 новых случаев заболевания COVID-19, 3 февраля сообщалось 3 285 новых случаях инфицирования COVID-19, 2 февраля зафиксировали 2 394 случаев инфицирования COVID-19, 1 февраля было 2 030 новых случаев, 31 января – 3 177 новых случаев COVID-19 , 30 января сообщалось о 4 685 случаях заболевания, 29 января – 5 181, 28 января сообщалось о 5 529 случаях, 27 января министр сообщил об 3 776 случаях коронавируса.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 237 169 человек, 22 707 человек – умерли, выздоровели – 1 063 591 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), городе Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.