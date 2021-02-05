"Центрэнерго" просит Кабмин снизить цену газа для ТЭС

ЧАО "Центрэнерго" обратилось к правительству Украины с просьбой помочь снизить цену поставок газа тепловым электростанциям компании и получить отсрочку оплаты, а также освободить от начисления стоимости превышения заказанной мощности со стороны операторов газораспределительных сетей.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Во избежание создания многомиллионных потерь и усиления дефицита ликвидности из-за отсутствия доступа к кредитным ресурсам "Центрэнерго" обращалось к правительству с просьбой способствовать пересмотру условия поставки газа в части цены и отсрочки оплаты государственным поставщиком", – сказано в сообщении.

Компания поясняет, что не планировала использования таких значительных объемов природного газа в своей обычной хозяйственной деятельности, поэтому считает эту ситуацию форс-мажором.

По информации "Центрэнерго", электростанции компании, в ответ на обращения Минэнерго и ГП "Укрэнерго", с целью поддержания стабильности энергосистемы и поднятия нагрузки на ТЭС ежесуточно сжигают до 9 млн кубометров природного газа (в дни пиковой нагрузки), что неизбежно приведет к колоссальным убыткам.

По состоянию на 2 февраля в работе на газе находилось четыре энергоблока "Центрэнерго" при общем количестве 11 работающих блоков суммарной мощностью 2200 МВт.

"Оставшаяся часть энергоблоков на угле не работают из-за перерасхода рекордных запасов топлива в ноябре-декабре 2020 года", – констатируется в релизе.

Компания напомнила, что на 1 октября 2020 года имела на складах 543 тыс. тонн угля, что втрое превышало гарантированные запасы, однако затем была вынуждена работать с превышением прогнозного баланса, доведенного Минэнерго, на 56%, пока значительная часть тепловой и атомной генерации находилась в ремонтах и перерасходовала 362 тыс. тонн угля.

"Центрэнерго" также сообщило, что 25 января была завершена процедура передачи одного из важных поставщиков угля для компании - объединения "Добропольеуголь" в собственность государства. "К сожалению, эта реорганизация имеет негативные последствия для "Центрэнерго", – говорится в релизе.

Согласно ему, на запрос "Центрэнерго" к "Добропольеуголь" об отгрузке на ТЭС 20 тыс. тонн угля в январе и 200 тыс. тонн в феврале вместо ответа поступила встречная просьба о предоплате в размере 300 млн грн "с целью запуска технологических процессов и выполнения обязательств по выплате заработной платы и налоговых и других обязательных платежей" и цене 1780 грн/тонна, тогда как предварительно была согласована цена 1450 грн за тонну без предоплаты.

Как сообщалось, 18 января, с целью покрытия до 3 ГВт дефицита выработки электроэнергии в морозные дни, были дополнительно включены шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) ЧАО "Центрэнерго" на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт.

По информации первого заместителя председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрия Саквы, себестоимость производства электроэнергии на ТЭС при цене газа 7,8 грн/кубометр (с НДС) составляет 2,5-2,7 грн/кВт-ч.

По данным ГП "Оператор рынка", на торгах на рынке "на сутки вперед" в Украинской объединенной энергосистеме (ОЭС Украины) на 5 февраля средневзвешенная цена электроэнергии составила 1640,97 грн/МВт-ч.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

В конце минувшего года "Центрэнерго" на торгах УЭБ продало 3275 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки ООО "Юнайтед Энерджи" по цене больше, чем на треть ниже стартовой, – 1160 грн/МВт-ч.