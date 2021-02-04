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ЗАЗ начал собирать корейские автомобили Kia из российских комплектующих

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ЗАЗ начал собирать корейские автомобили Kia из российских комплектующих

АО "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ), входящий в корпорацию "УкрАВТО", начал крупноузловую сборку моделей RIO и RIO X южнокорейского бренда Kia из машинокомплектов, поставляемых заводом Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе корпорации "УкрАВТО", заказ на выпуск этих моделей получен в начале текущего года, но прогноз по их производству и продажам не разглашается, передает Интерфакс-Украина.

Презентация новых моделей Kia RIO седан и кроссовера Rio Х состоялась в начале февраля. Согласно информации на сайте официального дистрибьютора Kia в Украине – компании "Фалькон Авто" (входит в корпорацию "УкрАВТО"), цена нового RIO колеблется в зависимости от комплектации от 430,78 тыс. грн до 508,15 тыс. грн, а RIO Х – от 454,96 тыс. грн до 548,7 тыс. грн.

Это немного дороже цен на эти модели иностранной сборки, в "УкрАВТО" более высокие цены объясняют тем, что завод HMMR создает модели, которые имеют значительные отличия от Rio, представленных на других рынках, и лучше соответствуют условиям эксплуатации в Украине.

В "УкрАВТО" также сообщили, что на ЗАЗ в текущем году продолжит собирать автомобили в рамках договора с RENAULT Group, которые собирались и в прошлом году.

При этом в пресс-службе не уточнили информацию о сегодняшней загрузке мощностей завода и планов по созданию новых рабочих мест.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года Запорожский автомобилестроительный завод объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault Renault Arkana, а также Lada Vesta, Granta, Largus, Niva, X-Ray) для украинского рынка из комплектующих, которые поставляются с Московского завода группы Renault. 

ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла Васадзе. 

Российский "АвтоВаз" входит в группу Renault. Французская корпорация выкупила контрольный пакет акций российской компании в январе 2017 года.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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если из запчастей из раши то беспокоится абсолютно неочем.
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04.02.2021 20:43 Відповісти
Да ,форды и тойотты ,собранные в параше,преврашаются в жигули.
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05.02.2021 10:16 Відповісти
Це знову PZDC, Васадзе треба подвісити за яйця за співпрацю з окупантом України ЗАЗ начал собирать корейские автомобили Kia из российских комплектующих - Цензор.НЕТ 2788
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05.02.2021 17:04 Відповісти
 
 