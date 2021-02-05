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Коломойский проиграл иск к Украине на $6 миллиардов, – Минюст

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Коломойский проиграл иск к Украине на $6 миллиардов, – Минюст

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма признал отсутствие своей юрисдикции в деле по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" к государству Украина на сумму свыше $6 млрд.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Супер Мега Победа! В Стокгольмском арбитраже. Господа Коломойский и Боголюбов хотели взыскать с Украины более $6 миллиардов и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью", – подчеркнул министр.

Глава Минюста напомнил, что еще в 2015 году три кипрских офшорных компании (Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited), конечными бенефициарами которых являются Коломойский и Боголюбов, обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал с иском к государству Украина как акционеры ПАО "Укранфта", которые вместе владеют 40,1% ее акций.

Как сообщалось, в конце минувшего года министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уже в феврале 2021 года может вынести финальное решение по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине.

По словам министра, это решение может нести риски для Украины. Он назвал это дело, которое продолжается с 2015 года, "комплексным, сложным, покрывающим многие аспекты отношений государства и "Укрнафты".

Напомним, компании Игоря Коломойского и партнеров, которые являются миноритарными акционерами, ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+14
Благодаря ЕВРОПЕЙСКОМУ правосудию.
А не бенинско-зеленским судам.
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04.02.2021 19:28
+12
Тут нельзя относиться к собеседнику пренебрежительно и называть дебилом. Вот и я не буду, просто хочу напомнить, что Беня оспаривал действия Пороха в интересах Украины. И ему отказали.
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04.02.2021 20:26
+11
Ну, не мегаперемога, просто відбилися від реальних мародерів і кідал. Мегаперемога буде, коли сяде Бєня і все його барахло і барахло його подєльників (в тому числі Нелохавже43) перейде в державний бюджет
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04.02.2021 19:50
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Беня, вы знаете за облаву?
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04.02.2021 19:05 Відповісти
Благодаря ЕВРОПЕЙСКОМУ правосудию.
А не бенинско-зеленским судам.
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04.02.2021 19:28 Відповісти
Тут нельзя относиться к собеседнику пренебрежительно и называть дебилом. Вот и я не буду, просто хочу напомнить, что Беня оспаривал действия Пороха в интересах Украины. И ему отказали.
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04.02.2021 20:26 Відповісти
Ну, не мегаперемога, просто відбилися від реальних мародерів і кідал. Мегаперемога буде, коли сяде Бєня і все його барахло і барахло його подєльників (в тому числі Нелохавже43) перейде в державний бюджет
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04.02.2021 19:50 Відповісти
В Китаэ вже б давно Коломойского заарештували та розтрiляли за крадiжку 5,5 млрд. доларiв ,а тут вiн недоторканий.Чи iснуэ правосуддя в Украiнi,чи нi?
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05.02.2021 08:48 Відповісти
Какая превосходная новость, собак гонят у старшего деньги отбирают. Жалко не пью.
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04.02.2021 19:51 Відповісти
Коломойский проиграл иск к Украине на $6 миллиардов, – Минюст - Цензор.НЕТ 8418
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04.02.2021 20:48 Відповісти
Коломойский проиграл иск к Украине...

Да ничего он не проиграл. Просто этот суд отказался рассматривать это дело. Беня еще в 10 судов подаст.
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04.02.2021 19:56 Відповісти
та хоть 10 млрд, ложил он на все
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04.02.2021 20:07 Відповісти
нічого, ручна мавпочка йому все компенсує, ще цілих 3 роки для цього має
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04.02.2021 20:12 Відповісти
Коломойский проиграл иск к Украине на $6 миллиардов, – Минюст - Цензор.НЕТ 595
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04.02.2021 20:22 Відповісти
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма-беняантисемиты? Коломойский проиграл иск к Украине на $6 миллиардов, – Минюст - Цензор.НЕТ 395
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04.02.2021 20:47 Відповісти
Шведы викинги, им на кучегяво-пейсатых попысать с высокой горки.
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04.02.2021 22:30 Відповісти
Беня ! Вы же не в тот суд обращаетесь ! Ну прям как дети. Учитесь у Ахметова , он подает все свои иски в украинские суды , и все их выигрывает.
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04.02.2021 20:54 Відповісти
та шош такое? непрет чойто
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04.02.2021 21:08 Відповісти
А что поое этого суда в Стокголме Д.Малюське выплатят премию лимонов 8-10 баксов, как Ю.Витренко? А его мама уже открыла счет для получения этих бабок где-нибудь за бугром?
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04.02.2021 21:12 Відповісти
Нічого пархаті не програли бо нічого і не втрачали. Просто па ихнему им далжни.
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04.02.2021 21:20 Відповісти
Коломойский проиграл иск к Украине на $6 миллиардов, – Минюст - Цензор.НЕТ 5976 Коломойский проиграл иск к Украине на $6 миллиардов, – Минюст - Цензор.НЕТ 5302 Ой, а это "охранник" или "шпион"? Вова, ты "Бригаду" смотрел?!
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04.02.2021 22:01 Відповісти
Провели по кошерной губе некошерной шляпой и 2 раза ляпнули по лбу, это прямо чудо, наверное пархатое бежало всё в соплях сыпля проклены в стиле рабиновича.
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04.02.2021 22:27 Відповісти
жидово-олигархическую мразь послали на йух - такэ бувае - еще ахметку мразь под санкции. А то хорошо ему что при шоколаднике,что при клоуне.
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04.02.2021 23:24 Відповісти
Заголовок статті - маніпуляція. Суд відмовився розглядати справу, під приводом що це не його юрисдикція. Інакше кажучи, не в той суд подали позов. Справу ніхто не програв, ніхто не виграв. Її просто не розглядали.
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05.02.2021 09:41 Відповісти
6 років суд розглядав... І тепер це буде прецедентом для інших судів. Поки що все це позитивно
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05.02.2021 11:07 Відповісти
5 миллиардов $ выведенных с Приватбанка с под носа НБУ за которые Порошенко заплатил с народных денег, оказалось мало, так давай еще 6 миллрд.По истине говорятся , что человеческой жадности нет предела, особенно когла все можно и за это тебе ни чего не будет,скоро захочет 10.
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05.02.2021 13:13 Відповісти
 
 