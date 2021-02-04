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Рада узаконила дистанционную работу

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Рада узаконила дистанционную работу

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной, надомной работы и работы с применением гибкого режима рабочего времени".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4051 во втором чтении проголосовали 322 народных депутата.

Законом вводится два самостоятельных вида (формы) работы – дистанционная и надомная, а также работа с гибким режимом рабочего времени.

Работодателю при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе предоставляется право получать сведения о месте жительства или месте по его выбору, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу).

Законом обеспечена возможность ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами.

Законом также обеспечена возможность работника сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя.

При этом на собственника или уполномоченный им орган возложены обязательства по обеспечению безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах на территории и в помещениях собственника.

Автор: Михайло Орлюк
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Получается я все это время работал незаконно Рада узаконила дистанционную работу - Цензор.НЕТ 8436
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04.02.2021 20:11 Відповісти
Там проблема-ненормированный рабочий день. Так в 18-00 домой бегут, а надомно и до 23- 00 сидят. Не катастрофа, но некоторыетработают гораздо больше на дому.
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04.02.2021 20:21 Відповісти
90% офісного планктону, а також чиновників різних рангів можуть взагалі не виходити на роботу і ніхто не помітить
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04.02.2021 20:54 Відповісти
помітять всі - краще стане
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05.02.2021 13:46 Відповісти
При дистанційній роботі треба буде найняти вахтьора та встановити турнікет біля робочого місця дистанційника. Також треба забезпечити доступ доприміщення відповідального за пожежну безпеку та головного електрика підприємства, а також інспекцій з охорони праці та соціального захисту
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04.02.2021 21:18 Відповісти
Тільки , якщо особисто ви це все профінансуєте . Ідея в цілому хороша .
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05.02.2021 06:15 Відповісти
е ні. Так не піде )))
З мене ідея, а з слуг - реалізація.
Вони все одно вже такої дичини наімплементували, що дивно як ми ще тримаємося
Мабуть тому, що всі традиційно плюють на виконання законів
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08.02.2021 01:13 Відповісти
 
 