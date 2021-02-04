Фонд гарантирования вернул кредиторам обанкротившихся банков за год 7,6 миллиарда

В 2020 году по требованию кредиторов неплатежеспособных банков, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, было выплачено 7,64 млрд грн, тогда как в 2019 году выплаты составил 10,14 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, из этой суммы на выплаты гарантированного возмещения вкладчикам пошло 2,3 млрд грн, на погашение требований вкладчиков-физлиц свыше гарантированной суммы – 552,4 млн грн, на погашение требований юрлиц, которые не связаны с банком, – 4,62 млрд грн.

В Фонде уточнили, что в 2020 году сумма погашения требований обеспеченных кредиторов составила 4,17 млрд грн, их них 4,03 млрд грн было направлено на удовлетворение требований НБУ (включая обращение взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

В Фонде напомнили, что для удовлетворения требований кредиторов неплатежеспособных банков направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества этих банков.

"Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются не удовлетворены из-за недостаточности имущества таких банков", – отмечают в Фонде.

В связи с этим Фонд привлекает к гражданско-правовой ответственности связанных лиц, действия и решения которых были нанесли убытки неплатежеспособным банкам. Все полученные средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов.

По состоянию на 1 января 2021 года Фондом подано 60 исковых заявлений касательно 41 банка. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами, – 751. Общая сумма исковых требований – 96,8 млрд грн.