"Нафтогаз" отчитался о снижении добычи товарного газа третий год подряд

Группа "Нафтогаз" в 2020 году добыла 13,45 млрд кубометров товарного газа, что на 2% больше производственного плана, но на 1% меньше показателя 2019 года.

Как сообщает пресс-служба компании, в 2020 году было введено в эксплуатацию 43 новые скважины, а также открыто два новых месторождений: Жемчужное и Северо-Кузьмичевское.

В компании указывают, что в условиях карантина, падения среднегодовой цены на газ на 30%, сокращения инвестиций на 50%, удалось минимизировать темпы снижения производства.

"Мы смогли минимизировать негативные последствия карантина, из-за которых пришлось отложить бурение 12-ти новых скважин, смогли преодолеть задержки с поставками оборудования, товаров и услуг через усложнение и увеличение сроков закупок в связи с новыми законодательными нормами, вступивших в силу с апреля 2020 года", – прокомментировал результаты главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Как сообщалось, основное добывающее предприятие группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" – в 2019 году добыло 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в Украине), включая газ, использованный предприятием для собственных производственно-технологических нужд – 1,3 млрд кубометров.

Таким образом, объем добычи "Укргаздобычей" в 2019 году уменьшился на 600 млн кубометров (3,9%) по сравнению с 2018 годом. При этом отпуск товарного газа снизился всего на 1,5% – с 13,8 млрд кубометров до 13,6 млрд кубометров.

По итогам 2018 года "Укргаздобыча" снизила добычу товарного газа на 100 млн кубометров – до 13,8 млрд куб. м, по сравнению с показателями 2017 года.