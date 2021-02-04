Фонд гарантирования вернул контроль над одним из крупнейших "зомби-банков"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц восстановил управление над неплатежеспособным ПАО "Златобанк" и планирует продолжить ликвидацию.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 2 февраля на основании закона №590 (так называемого "банковского закона") в госреестре во внесудебном порядке восстановлена запись об осуществлении ликвидации банка уполномоченным лицом.

"Тем самым один из крупнейших зомби-банков, вопреки противодействию бывших владельцев, вернулся в правовую плоскость. А значит – продолжится полноценная процедура ликвидации неплатежеспособного банка, возобновить расчеты с вкладчиками и кредиторами", – отмечается в сообщении.

В Фонде напомнили, что почти два года длились судебные процессы, инициированные бывшими акционерами банка, которые заблокировали процедуру его ликвидации, а также расчеты с вкладчиками и кредиторами банка.

"Такие действия, очевидно, были попыткой бывших акционеров избежать возможного наказания за доведение банка до банкротства и нанесения убытков кредиторам банка. Напомним, только в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО "Златобанк" было получено более 826 млн грн, а общая сумма акцептованных требований кредиторов составляет 6,88 млрд грн", – подчеркивается в сообщении.

По словам заместителя директора-распорядителя Фонда Виктора Новикова, сейчас проводится инвентаризация активов банка, для того чтобы восстановить удовлетворения требований кредиторов путем продажи активов.

"Кроме того, если в результате инвентаризации будут выявлены факты вывода активов банка, мы будем возбуждать дела по возмещению ущерба, нанесенного кредиторам банка за время, когда был потерян над ним контроль", – отметил Новиков.

В пресс-службе Фонда гарантирования добавили, что сегодня в статусе зомби-банков остается три финучреждения: ПАО "Укринбанк", ПАО "КСГ Банк" и ПАО "Капитал".

Как сообщалось, ранее Фонд гарантирования заявлял, что бывшие владельцы АО "Златобанк" (конечный владелец существенного участия с наибольшей долей Елена Якименко) с помощью решения судов добились исключения из госреестров назначенного Фондом ликвидатора и активно распродают имущество банка.

"Златобанк" основан в 2008 году. Крупнейшим акционером финучреждения на 1 октября 2014 года являлось ООО "Авангард-Экспо" (97,94%), единственным бенефициаром – Елена Якименко.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов (7,89 млрд грн) банк занимал 27 место среди 166 украинских банков.