Вакцинация не сможет стать основанием для возобновления поездок в страны ЕС, – Боррель

В Евросоюзе не считают, что вакцинации от коронавируса будет достаточно для совершения поездок на территорию стран ЕС.

Об этом высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью Интерфаксу.

"В свете рисков, создаваемых новыми штаммами вируса, лидеры ЕС недавно признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев, с учетом последних научных рекомендаций, а также введения дополнительных мер предосторожности для необходимых поездок в ЕС. На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром", – сказал Боррель.

Он отметил, что в этом контексте пока невозможно спрогнозировать, когда страны-члены ЕС решат открыть внешние границы Евросоюза для необязательных поездок.

"Потребуются дополнительные обсуждения в контексте дальнейшего развития пандемии. Одну вещь можно сказать наверняка – мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ и работаем над этим", – подчеркнул высокий представитель ЕС.

Как сообщалось, Еврокомиссия (ЕК) предлагает ужесточить ограничения в отношении поездок внутри ЕС, а также за его пределы. В частности, предлагается ввести более строгие правила тестирования и карантина для тех, кто прибывает в страны Евросоюза из регионов повышенного риска.

Напомним, ранее замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко пояснял, что Украина независимо от официальных данных об уровне заболеваемости не соответствует критериям, установленным Советом Европы для въезда иностранных граждан из-за низкого охвата населения тестированием на COVID-19.

Так, страны, где охват тестированием ниже 300 на 100 тыс. населения за неделю, не имеют возможности пользоваться установленными для цветных зон правилами и попадают в серую зону. При этом часть положительных тестов должна быть менее 4% от всех ПЦР-исследований, тогда как в Украине этот показатель составляет 21%.