БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1108 відвідувачів онлайн
Новини Фінансиінвестиції
7 546 3
інвестиції (1346) НБУ (8358)

Нацбанк повысил лимит на вывод валюты за границу для физлиц

Новини БізнесЦензор Фінанси інвестиції

Нацбанк повысил лимит на вывод валюты за границу для физлиц

Национальный банк Украины (НБУ) повысил е-лимит инвестиций за границу для физических лиц со 100 тыс. евро до 200 тыс. евро в год.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №14 от 3 февраля и вступают в силу с 5 февраля, сообщает пресс-служба регулятора. 

Е-лимит повышен для инвестиций за границу, размещения средств на собственных иностранных счетах, перевода средств по договору страхования жизни и предоставления займа нерезидентам.

"Данное решение в направлении валютной либерализации не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины, в том числе с учетом того, что физлица уже более года имеют возможность покупать безналичную иностранную валюту без каких-либо обязательств и оснований", – цитирует пресс-служба заместителя главы НБУ Юрия Гелетия.

Он отметил, что в 2020 году физлица в пределах e-лимита перечислили за границу около 274 млн евро, что меньше среднедневного объема торгов на межбанковском валютном рынке.

НБУ напомнил, что полное снятие е-лимита на осуществление физлицами инвестиций за границу является одним из приоритетов Нацбанка, предусмотренным Дорожной картой валютной либерализации. Это станет возможным только после окончательного принятия и имплементации пакета законопроектов по противодействию BEPS (Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения).

Как сообщалось, в декабре 2019 года Национальный банк повысил электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу с 50 тыс. до 100 тыс. евро в год.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  НБУ


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
крысы бегут с корабля - второй шаг после продавливания двойного гражданства
показати весь коментар
04.02.2021 17:22 Відповісти
курс и так ниже плинтуса а теперь вообше уйдет
показати весь коментар
04.02.2021 20:19 Відповісти
То есть теперь можно свободно воровать и выводить как своё за границу. Ещё интересно знать автора данного мероприятия, да и тех клиентов которые будут выводить успешно украденное.
показати весь коментар
05.02.2021 10:27 Відповісти
 
 