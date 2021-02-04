Бизнес-омбудсмен заметил рост жалоб на невыполнение решений судов чиновниками

За период с октября по декабрь 2020 года Совет бизнес-омбудсмена (СБО) рассмотрел 451 жалобу на нарушения госслужащих.

Об этом сообщает пресс-служба СБО.

В Совете отмечают, что количество жалоб растет: на 9% – по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 3% – по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Больше всего компании жаловались на действия налоговых служб и правоохранительных органов – 64% и 12% соответственно. Далее шли жалобы на государственные регуляторы – 7%, таможенные службы – 4% и органы местного самоуправления – 3%. В общей сумме эти вопросы составили 90% всех обращений.

Среди наиболее распространенных налоговых проблем предприниматели отмечают блокирование налоговых накладных: классическая остановка регистрации накладных (100 жалоб), внесение в списки рисковых налогоплательщиков (29 жалоб) и невыполнение судебных решений касательно регистрации накладных (48 жалоб).

На действия правоохранителей предприниматели отреагировали 56 раз. Больше всего бизнесмены жаловались на процессуальные злоупотребление Нацполиции и СБУ. Больше всего обращений поступило от малого и среднего бизнеса – 76%. При этом большинство жалоб поступили от компаний с украинским капиталом – 89%.

В Совете бизнес-омбудсмена уточнили, что наибольшее количество жалоб поступило из Киева (37%), Харьковской (10%), Днепропетровской (8%), Запорожской (5%) и Одесской (5%) областей. В основном обращались представители розничной торговли (25%), сельского хозяйства (16%), производства (10%), недвижимости и строительства (8%) и частные предприниматели (12%).

"Мы обеспокоены ростом количества жалоб на неисполнению судебных решений государственными органами. Если в 2018 году мы получили 108 жалоб на этот счет, то в 2020 году – уже 217. Проблема является фундаментальной, так как система правосудия не будет работать вообще, если не будут выполняться решения судов", – заявил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.