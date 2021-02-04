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Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

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Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Средняя цена автогаза в крупных сетях АЗС в четверг, 4 февраля, выросла еще на 23 копейки – до 13,56 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сетях ОККО и SOCAR этот вид топлива подорожал на 50 копеек – до 14,48 грн/л.

На 77 копеек повысила цены сеть SUN OIL – до 13,86 грн/л.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 22 копейки – до 12,78­-12,80 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Черкасской области, где стоимость автогаза выросла на 70 коп. – до 12,05 грн/л. В некоторых других областях цена выросла на 20-45 коп./л.

Сети AMIC и Shell подняли цены на 24 и 16 коп. – до 13,35 и 13,51 грн/л соответственно.

"БРСМ-Нафта", KLO, "Автотранс", "Параллель", BVS, "Фактор", "Авантаж 7", Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 10-40 копеек за литр.

По данным Консалтинговой группы "А-95", оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС с 4 января по 4 февраля выросла на 3 940 грн – до 22 5700 грн/т. При этом средняя розничная цена продукта в Украине за этот период увеличилась на 1,21 грн – до 13,56 грн/л.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  еnkorr


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