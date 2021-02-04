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Новини Енергетика
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Зелений тариф (321) Міненерго (690)

На компенсации по "зеленому тарифу" до 2029 года понадобится до $20 миллиардов, – Минэнерго

Новини БізнесЦензор Енергетика

На компенсации по

Завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд до 2029 года.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко на обсуждение экономической стратегии до 2030 года, передает Интерфакс-Украина.

"Если посмотреть на разницу между "зеленым" тарифом и рыночной ценой, как минимум сейчас, и умножить это на консервативные оценки производства из возобновляемых источников и умножить это на срок действий "зеленого" тарифа – до 2029 года, то размер компенсации из государственного бюджета инвесторам в зеленую энергетику будет составлять от $10 до 20 млрд", – сказал министр.

Витренко отметил, что "зеленый" тариф в разы превышает рыночную цену электроэнергии.

"Для такой развивающейся страны, как Украина, $10-20 млрд – это значительная сумма, которая составляет проблему", – подчеркнул он.

Глава Минэнерго также раскритиковал действующую систему выплат через оператора энергосистемы "Укрэнерго", у которого нет заинтересованности платить ВИЭ, так как их неравномерная выработка несет ему дополнительные проблемы. По мнению Витренко, такие выплаты должны проводиться через госбюджет как за общественное благо в виде чистой энергии.

Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. Инвестиции в строительство 1,6 ГВт новых генерирующих мощностей в прошлом году оценили в 1,2 млрд евро.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+9
Умно. А когда принимались эти чудесные решения о компенсациях, напомните, пожалуйста, кто был президентов в Украине? Или это принимал какой-то другой госорган, а президент узнал все опосля?
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04.02.2021 16:42
+8
Це не компенсація, це данина народа феодалам
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04.02.2021 16:48
+8
Посыл тут такой - никакими методами выбить такие баки с потребителей электрики невозможно. Поэтому предлагается просто "зеленым" давать деньги из бюджете Украины а пенсионерам и медицине денег не давать - нету! Озвученна и сумма - 20 000 000 000 баксов. Это то, что по мнению Витрнко, Украина "должна" якобы инвесторам. Вывод - у нас нет будущего в этой стране.
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04.02.2021 18:31
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зеля, давай ахметова решением рнбо, позитивно ж начал....
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04.02.2021 16:32 Відповісти
а че не трилион? воруют деньги, а теперь нашли крайнего?
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05.02.2021 13:39 Відповісти
Умно. А когда принимались эти чудесные решения о компенсациях, напомните, пожалуйста, кто был президентов в Украине? Или это принимал какой-то другой госорган, а президент узнал все опосля?
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04.02.2021 16:42 Відповісти
Каждый час "новые новости":
В Украине тариф на электроэнергию могут снова повысить уже 1 апреля 2021 года. Изменение цены коснется тех, кто потребляет свыше 300 кВт.час Тариф может быть на уровне 3,42 грн за каждый кВт*час.
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05.02.2021 11:11 Відповісти
Це не компенсація, це данина народа феодалам
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04.02.2021 16:48 Відповісти
100 %
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04.02.2021 18:49 Відповісти
уроды . . .
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04.02.2021 17:10 Відповісти
Президент - не " лопух" с депутами ВР вместе с КМУ утверждают, что страна у нас бедная, что бы покупать вакцину Pfizer на всех не хватит , а 20 ярдов баксов переплатить не за что,- деньги есть,сколько можно было вакцны Pfizer купить?, тогда понятно что вакцина и в целом медицина и образование это мелочи,яйца выеденного не стоят, что бы заострять на этом внимание.Дышите глубже пролетаем Николаев.
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04.02.2021 17:17 Відповісти
Ну які ж дебіли,хай Бог милує... Хоча,за свою кишеню горлянку перегризуть...
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04.02.2021 17:29 Відповісти
норм, надо наращивать производство зеленой и отключать АЭС как небезопасные
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04.02.2021 17:41 Відповісти
Поднять населению цены до уровня 1 кВт по зеленому тарифу + доставка, будут люди платить по 7 грн. за кВт и весь вопрос будет решен, главное чтоб зеленные инвесторы были сыты и обуты))) даешь зеленую энергетику за счет ещё больше обнищания нищего населения На компенсации по "зеленому тарифу" до 2029 года понадобится до $20 миллиардов, – Минэнерго - Цензор.НЕТ 5646
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04.02.2021 18:14 Відповісти
Однако.....
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04.02.2021 18:28 Відповісти
Посыл тут такой - никакими методами выбить такие баки с потребителей электрики невозможно. Поэтому предлагается просто "зеленым" давать деньги из бюджете Украины а пенсионерам и медицине денег не давать - нету! Озвученна и сумма - 20 000 000 000 баксов. Это то, что по мнению Витрнко, Украина "должна" якобы инвесторам. Вывод - у нас нет будущего в этой стране.
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04.02.2021 18:31 Відповісти
Забавнотнаблюдать как Бутусов и порохоботы так быстро переобулись, А еще пару дней назад Бутусов каждый день выкладывал статью о неизвестном *експерте* который настойчиво нам предлагал не только заплатить Ахметову и КО долги по *зеленым тарифам* а и дальше расширять *зельоную енергетику* атопутиннападэ. А ведь я еще в 2018 году писал что Кабмин Гнойсмана готовит повышение тарифов на електроенергию в том числе более чем в 2-3 раза, за что постоянно отправлялся в бан. Ну не любят у нас власть и провладные журналисты правду.
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04.02.2021 20:56 Відповісти
Что откровенно смешит в Осле и Ко , так это их прогнозы на десятилетие вперед . Цена зеленого тарифа 5 гр , этим летом 1 киловатт для населения будет 3 гр и с таким руками водством , я не удивлюсь если следующим летом будет уже по 6 гр . Так что .........
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04.02.2021 22:13 Відповісти
Уже в 2020 году государство (гарантированный покупатель) закупило у Ахметова (*иностранный кипрский инвестор*, *зеленую енергетику* с ВЭС по 7,3грн/кВт. При том что АЭС предложили свою електроенергию по 0,57грн/кВт, тоесть в 12 раз дешевле. Отсюда вопрос, ето и есть ваша рыночная цена и рыночные отношения? А дальше будет еще веселее. После соединения Украиноской и Европейской енергосистемы цены на електроенергию так же у нас будут европейские тоесть под 10грн/кВт. А то что у нас климат намного холоднее чем в Европе вынудит украинцев платить и больше по тарифам чем в Европе чтобы согреться. С другой стороны спрашивается, с какого х**** для украинцев украинская енергия должна стоить по европейским ценам? Ето все равно что бы вы своей жене платили $100 за каждый секс, как среднестатистической европейской проститутке.
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04.02.2021 22:56 Відповісти
нах такая жена страна нужна проститутка ?
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05.02.2021 08:09 Відповісти
Зелёная энергетика должна быть для собственных нужд, избыток можно продавать если есть покупатель (авария на основной сети и т.п.) либо по обычному тарифу
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05.02.2021 08:53 Відповісти
буду голосовать за партию, которая развесит зеленых инвесторов на их ветряках, батареях

и инвесторам карусели и людям приятно за инвесторов
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05.02.2021 11:29 Відповісти
шо опять пиндосы виноваты? дурила тебе навязывают мнимого врага, чтоб такие олухине мешали крвсть
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05.02.2021 13:43 Відповісти
нет, казларылые виноваты, через наших "зеленых воров", нашу атомную энергетику гробят
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05.02.2021 14:05 Відповісти
 
 