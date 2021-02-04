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Рада одобрила закон о признании цифровых паспортов

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Рада одобрила закон о признании цифровых паспортов

Верховная Рада одобрила проект изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", повышающий статус использования цифровых паспортов в приложении "Дія" на юридическом уровне.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4355 в первом чтении проголосовали 303 народных депутата.

Как пояснили в пресс-службе Министерства цифровой информации, законопроект призван законодательно разрешить использование цифровых паспортов наравне с бумажными. Сейчас использование паспортов в приложении "Дія" регулируется постановлением Кабинета министров. 

По данным Минцифры, сегодня ID-картами могут пользоваться примерно 5 млн украинцев, а загранпаспортом в смартфоне – до 16 млн.

"Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными. Вариантов "не принять "Дію" больше не будет", – прокомментировал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Согласно законопроекту, цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Также  законопроект определяет терминологию, в частности применение электронной паспортов.

Автор: Галина Ялівець
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Аморальные выродки, которых после принятия законов о дерибане украинской земли, закона №4613 и принятого в первом чтении законопроекта №4142 и людьми то считать нельзя, целенаправленно затягивают цифровой ошейник на шее у граждан Украины.
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05.02.2021 10:00 Відповісти
 
 