Рада одобрила закон о признании цифровых паспортов

Верховная Рада одобрила проект изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", повышающий статус использования цифровых паспортов в приложении "Дія" на юридическом уровне.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4355 в первом чтении проголосовали 303 народных депутата.

Как пояснили в пресс-службе Министерства цифровой информации, законопроект призван законодательно разрешить использование цифровых паспортов наравне с бумажными. Сейчас использование паспортов в приложении "Дія" регулируется постановлением Кабинета министров.

По данным Минцифры, сегодня ID-картами могут пользоваться примерно 5 млн украинцев, а загранпаспортом в смартфоне – до 16 млн.

"Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными. Вариантов "не принять "Дію" больше не будет", – прокомментировал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Согласно законопроекту, цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Также законопроект определяет терминологию, в частности применение электронной паспортов.