К онлайн-сервисам 104.ua присоединились более 40 тысяч потребителей "Волыньгаза"

В 2020 году пользователями онлайн-сервисов 104.ua стали более 40 тыс. клиентов "Волыньгаза". В общем инновационными ресурсами для потребителей природного газа пользуются уже около 110 тыс. волынян.

Об этом говорится в сообщении компании.

В "Личном кабинете" на сайте 104.ua, мобильных приложениях 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для iPhone, чат-ботах 7104ua в мессенджере Viber и Telegram потребители природного газа передают показатели счетчика, платят за услугу по распределению газа, следят за расчетами и объемом потребления.

"Личный кабинет" на сайте 104.ua - самый популярный онлайн-сервис клиентов "Волыньгаза". Сейчас многофункциональной онлайн-платформой пользуются более 70 тыс. волынян. В Личном кабинете 104.ua есть возможность присоединить к одному аккаунту до 25 лицевых счетов, удобно оплачивать услуги, контролировать расчеты и передавать показания счетчика.

Потребители, которые чаще пользуются смартфоном, используют личный кабинет в форме мобильных приложений 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для iPhone. В этих сервисах встроено ежемесячное напоминание о передаче показаний, считыватель циферблата счетчика, также есть возможность присоединить к одному аккаунту несколько лицевых счетов.

Популярными на Волыни есть чат-боты 7104ua в мессенджере Viber и Telegram. Их для удобного управления лицевым счетом выбрали 34 тыс. волынян. Здесь можно за несколько кликов оплатить за услуги, зарегистрировать несколько лицевых счетов, прислать фото счетчика.

Последняя функция очень актуальна, ведь независимо от того, у какого поставщика потребители природного газа покупают энергоресурс, передавать показания счетчика с 1 по 5 число ежемесячно они обязаны Оператору газораспределительных сетей. Для Волыни это АО "Волыньгаз".

"В период карантина рекомендуем потребителям беречь здоровье и избегать людных мест. Решать вопросы, касающиеся газораспределения, советуем дистанционно - через онлайн-сервисы 104.ua. Они имеют несколько важных преимуществ: безопасность, возможность управлять несколькими лицевыми счетами, мобильность - сервисы доступны в вашем смартфоне", - отмечает начальница волынского управления клиентского сервиса 104.ua Ольга Тимощук.

Если потребитель передал ложные показания счетчика, скорректировать их можно в чат-ботах Viber и Telegram 7104ua, отправив фото, которое подтверждает правильный показатель.

Акционерное общество "Волыньгаз" - единственная на территории Волынской области компания-лицензиат по распределению природного газа. Клиентами компании являются более 250 тыс. потребителей в Волынской области.