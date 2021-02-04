Рада планирует запретить начислять пеню по кредитам для переселенцев
Новини БізнесЦензор Соціальна політика
Верховная Рада намерена освободить внутренне перемещенных лиц от последствий невыполнения денежных обязательств.
За соответствующий законопроект №2329 "О внесении изменений в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" в первом чтении проголосовало 333 народных депутата, передает Интерфакс-Украина.
Как отметил при обсуждении законопроекта заместитель председателя комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко (фракция "Слуга народа"), в 2014 году Верховная Рада приняла ряд законов, которые освобождали лиц, пострадавших от конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма, от начисления пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитам и займам. Однако, по его словам, это не позволило в полной мере защитить таких лиц от выставленных кредиторами счетов, которые часто в несколько раз превышают сумму основного долга.
"Речь идет о разного рода комиссиях и процентах, начисление которых продолжалось до момента погашения задолженности. Также не было запрещено начисление инфляционных потерь долга, что также позволяло кредиторам существенно увеличивать сумму задолженности вследствие инфляции", - отметил депутат.
Законопроект предлагает ограничить размер процентов за пользование кредитом, займом, в частности, предлагается установить, что общая сумма процентов по договорам кредитов и договорам займов для должников - внутренне перемещенных лиц не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока исполнения основного обязательства.
Законопроект также предлагает запретить начислять внутреннее перемещенным лицам неустойку как обеспечение исполнения обязательства.
Документ в числе прочего предусматривает освобождение внутреннее перемещенных лиц от ответственности за нарушение денежных обязательств, а именно уплаты суммы долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также процентов годовых от просроченной суммы. При этом предлагается обязать кредиторов провести перерасчет задолженности для внутренне перемещенных лиц.
Также законопроектом устанавливается, что уступка (продажа, передача) прав требования по кредитным договорам и договорам займа с внутренне перемещенными лицами без согласия должника запрещается.
В то же время документ содержит ряд ограничений. В частности, предусмотрено, что вышеуказанные правила не распространяются на внутренне перемещенных лиц, кредиторы которых докажут наличие у таких лиц по состоянию на 14 апреля 2014 года просрочки уплаты основного долга или процентов, а также внутренне перемещенных лиц, получивших кредит, заем после 14 апреля 2014 года, которые не начали по нему платить.
Будь ласка, зачекайте...
Задля економічного зростання ціни на споживчі товари для громадян підвищуватимуться. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час заходу "Глобальний огляд економіки України" Європейської бізнес-асоціації