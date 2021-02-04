"Укрзализныця" начала собирать предложения пассажиров для назначения летних поездов

"Укрзализныця" готовится к летним пассажирским перевозкам и собирает предложения и пожелания от пассажиров для назначения поездов в этот туристический период.

Об этом рассказал и.о. члена правления АО "Укрзализныця", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, передает пресс-служба железнодорожной компании.

"Мы создали специальный ящик, собираем отзывы и предложения по маршрутам. Думаю, люди вдохновились тем, что мы сделали курортный зимний "Интерсити+" и назвали его "Лыжный экспресс", – пояснил Перцовский.

Он также добавил, что сейчас железнодорожники работают над расписанием с учетом пассажиропотока предыдущих периодов.

"Укрзализныця" стремится максимально учесть потребности пассажиров в процессе подготовки к летним пиковых перевозок. Все желающие могут прислать свои предложения на электронный адрес [email protected]. Специалисты рассмотрят их и учтут при наличии соответствующих технических возможностей.

Кроме того, Перцовский рассказал, что "Укрзализныця" ведет переговоры с туристическим сектором: "Мы хотим, чтобы турагентства сотрудничали с "Укрзализныцей", хотим вернуть пассажиров на железную дорогу, собираем информацию, где, в каком количестве, по которой ценовой политикой люди готовы ехать".