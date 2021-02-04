В Украине появится новая Генеральная схема планирования территории

Министерство развития общин и территорий разработает новую Генеральную схему планирования территории Украины с использованием современных геоинформационных технологий для замены действующей, которая разрабатывалась с учетом использования исключительно на бумажных носителях.

Как сообщает пресс-служба Минрегиона, разработка новой Генеральной схемы предусмотрена законопроектом №3777, который был принят Верховной Радой накануне в первом чтении.

В министерстве отмечают, что этот документ обозначает концептуальные решения планирования и использования территории страны, предусматривает рациональное использование территорий, создание и поддержание полноценной жизненной среды, охрану окружающей среды, памяток истории и культуры, обозначение государственных приоритетов развития систем расселения, социальной инженерно-транспортной инфраструктуры.

В Минрегионе напомнили, что действующая Генеральная схема планирования территорий создавалась в период 1998-2000 годов, была утверждена в 2002 году. Сейчас истекает срок ее реализации. В то же время за 20 лет "изменилась экономика страны, появились новые перспективные сферы, стали другими потребности людей, особенное значение приобрела евроатлантическая интеграция".

"Перед министерством стоит задание создать принципиально новой по статусу, содержанием и формой документации планирования территории на государственном уровне", – говорится в сообщении.

В министерстве уверены, что принятие законопроекта создаст нормативную основу для создания и реализации новой Генеральной схемы на основе передовых геоинформационных технологий, формируя каркас для национальной геоинформационной системы согласованного и прозрачного управления государством. В свою очередь Генеральная схема станет основой для создания новой градостроительной документации на территории областей, районов, территориальных общин и населенных пунктов.

К тому же принятый законопроект даст полномочия правительству принимать решения о создании Генеральной схемы и ее утверждения.