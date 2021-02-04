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Новини Енергетика
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Украина должна перейти на американское ядерное топливо вместо российского, – Витренко

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Украина должна перейти на американское ядерное топливо вместо российского, – Витренко

Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США, заменив им топливо из Российской Федерации

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе презентации Национальной экономической стратегии-2030 в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды, передает Интерфакс-Украина.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", – сказал Витренко.

Он также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, как это планируется сейчас.

"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше", – сказал Витренко.

По словам главы Минэнерго, интеграция с европейским рынком – "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".

"Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать", – отметил он.

Как сообщалось, в сентябре Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергатом" в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС. До этого американское ядерное топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 уже использовалось на шести украинских атомных реакторах.

В декабре 2019 года ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение регулятора ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+3
"Украина должна..." Во-первых Украина такому моральному уроду и конченному выродку, как Витренко, ничего не должна; во-вторых, когда такое профнепригодное ничтожество вылазит с заявлением на публику, то оно хотя бы на пальцах, если не в состоянии в цифрах, должно обосновать свои хотелки. А по поводу "честных правил" и "эффективной конкуренции", то за семь лет мы уже насмотрелись на весь этот кошмар в исполнении "европейской демократии" и "рыночной конкуренции". Я не ратую за "немытую Россию", но и засерать нам мозг подобным выеживанием уже не надо... Аллергияс...
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04.02.2021 15:20
+2
Это возможно. Следовательно, это необходимо.
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04.02.2021 17:21
+2
А за що ж ти ратуєш, раз проти європейської демократії, але нібито і не за немиту руссію? Мабуть, ти за китайську демократію, чи може лукашенківсько-**********. Успішні країни саме на цьому і стоять: демократія і ринкова конкуренція. Тільки вони її будували добру сотню років. З нашими совками, що горланять "дай" і вибирають в президента повне нічтожество ми будемо ще довго плавати як в ополонку- то в один бік, то в інший. Польша і всі країни совка вже все побудували і забули. Тільки ми найрозумніші, а сидимо в лайні по ніздрі.
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04.02.2021 18:01
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"Украина должна..." Во-первых Украина такому моральному уроду и конченному выродку, как Витренко, ничего не должна; во-вторых, когда такое профнепригодное ничтожество вылазит с заявлением на публику, то оно хотя бы на пальцах, если не в состоянии в цифрах, должно обосновать свои хотелки. А по поводу "честных правил" и "эффективной конкуренции", то за семь лет мы уже насмотрелись на весь этот кошмар в исполнении "европейской демократии" и "рыночной конкуренции". Я не ратую за "немытую Россию", но и засерать нам мозг подобным выеживанием уже не надо... Аллергияс...
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04.02.2021 15:20 Відповісти
А за що ж ти ратуєш, раз проти європейської демократії, але нібито і не за немиту руссію? Мабуть, ти за китайську демократію, чи може лукашенківсько-**********. Успішні країни саме на цьому і стоять: демократія і ринкова конкуренція. Тільки вони її будували добру сотню років. З нашими совками, що горланять "дай" і вибирають в президента повне нічтожество ми будемо ще довго плавати як в ополонку- то в один бік, то в інший. Польша і всі країни совка вже все побудували і забули. Тільки ми найрозумніші, а сидимо в лайні по ніздрі.
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04.02.2021 18:01 Відповісти
Это ты свой высер объявляешь высоко профессиоанальным?
Твоя профессия - на очке сидеть и орать "занято!"
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04.02.2021 18:34 Відповісти
Если бы технологически это было просто, то уже давно перешли бы на американское топливо.
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04.02.2021 15:43 Відповісти
Это возможно. Следовательно, это необходимо.
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04.02.2021 17:21 Відповісти
Еще в апреле 2019 года глава "Росатома" Алексей Лихачев в интервью агентству РБК выразил мнение, что закупки Украиной топлива у американцев несут с собой "технологические и экологические риски". "
Как правило, топливо жестко привязано к реакторной технологии", - заявил Лихачев, подчеркнув, что все 15 энергоблоков в Украине построены "под топливо "Росатома"

Умник, ты хочешь как минимум еще один Чернобыль?
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04.02.2021 17:39 Відповісти
Ти, умнік, віриш паРашці, яка хоче нам добра? тим більше вірити Росатому кровно зацікавленому не втратити Україну як покупця їхнього палива, коли вже налагоджено виробництво палива під наші реактори в Вестінгаузі і перейти повністю на їх паливо не складає великої проблеми. Про екологічні ризики: паливо РФ і паливо Вестінгауза- це як ракети Ілона Маска і Ракети Рогозіна. Паливо рашки на порядок менш герметичне, ніж Вестінгауза, відповідно, викиди в навколишнє середовище більші, при тому що каци ніякої відповідальності за це ніколи не несли. Згадую був великий скандал. років 15 тому, коли на ЗАЕС в паливі РФ виявили сторонні предмети (монтажні болти), що могло привести до заклинювання органів регулювання та інших небезпечних ситуацій. Чорнобиль ти згадав. Це і є РФ.
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04.02.2021 18:12 Відповісти
Мне до лампочки лаптестан. Я не хочу, чтобы был еще один Чернобыль, но уже в центре Украины.
Но с такими умниками как ты, у которых при слове "РФ" начинается понос, мне тревожно.
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04.02.2021 18:31 Відповісти
Перечитай вище ще раз про болти і герметичність рашковських твелів, недоросль. Вийди на сайт Енергоатома, почитай, і не пише більше х..ю
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04.02.2021 18:35 Відповісти
Ты, Коля, тревожный идиот. Американские твэлы проходят реальные испытания на АЭС в действии.
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04.02.2021 18:36 Відповісти
Может и идиот. Но я не хочу пережить еще раз ужасы Чернобыля.
У тебя в твоем предложении есть два слова: "проходят реальные испытания на АЭС"
Вот именно, проходят испытания... А результаты испытаний могут быть разные...
На то они и испытания.
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04.02.2021 18:48 Відповісти
Коля ... Це реактори ВВЕР. Таких, як на Чорнобильській АЕС вже нема у нас.
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04.02.2021 19:00 Відповісти
Так может прежде чем истерить подождём результатов?
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05.02.2021 09:31 Відповісти
Коля ... Це реактори ВВЕР. Таких, як на Чорнобильській АЕС вже нема у нас.
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04.02.2021 19:00 Відповісти
а я вот верю при росии лучше гораздо жили чем при американцах
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04.02.2021 18:55 Відповісти
Верить не надо.Надо пожить при твоей гребанной Раисии яля сэрэсэр и сравниш срав или ни.Биляш тебе за пазуху и балалайку на ковер раисьянин.Походу раз кацапское погоняло и сам видать предок ************, переселенцев из большой лапотной земли.
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04.02.2021 19:05 Відповісти
ты чо, ипанулся?
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04.02.2021 19:18 Відповісти
Це в нього лишня хромосома грає.
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04.02.2021 19:26 Відповісти
При Росії ми не жили, ми жили при СССРі. Хочеш пожити при Росії - переселися в "Народні реиспубліки". Чи краще жилося при СССРі? таким вертухаям, як ти допускаю, що краще. Тільки 99,9% жили як раби.
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04.02.2021 19:25 Відповісти
99, 9 жили так как шас может только сниться у всех была работа качественная еда жилье бесплатная медецина и образование шас об таком 99 ,9 могут только мечтать
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04.02.2021 20:03 Відповісти
Не сміши своїми знаннями людей. Половину палива на АЕС України ми одержуємо з Вестінгауза. Всі технологічні, корупційні і політичні проблеми (саме політичні були основними) вже позаду. Відмовитися від палива РФ - запросто, тільки нам зараз вигідна конкуренція між постачальниками- збиваємо ціну. До твого відому: Росатом виробляє квадратне (західне) паливо і постачає на Захід і не говорить про якісь проблеми з виробництвом принципово іншої конструкції.
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04.02.2021 18:19 Відповісти
Сотрудничество Украины с Westinghouse было частично приостановлено в 2012 году из-за аварийной ситуации, возникшей на Южно-Украинской АЭС из-за проблем с американскими тепловыделяющими сборками.

А ты мне тут соловьем заливаешься.
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04.02.2021 18:36 Відповісти
В июне 2012 г. на энергоблоках № 2 и 3 Южно-Украинской АЭС, которые эксплуатировались в опытном режиме на американском ядерном топливе, произошел перегрев выделяющих элементов. Повредились тепловыделяющие сборки, вследствие чего произошла остановка реакторов. Проверка выявила техническую ошибку при конструировании американского топлива. Убытки Украины составили 175 млн. долл. Неудачным стал и опыт замены российских ТВЭЛ на американские в Чехии и Финляндии, что заставило эти страны отказаться от сотрудничества с концерном.
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04.02.2021 18:42 Відповісти
Що ти ліпиш, який перегрів? Там були невеликі проблеми із пошкодженням деталей палива (без розгерметизації) під час вивантаження палива на зупиненому реакторі. Із цього випадку роздули скандал зацікавлені високопосадовці до небес саме для того, щоб був привід зупинити проект і не посваритися із Вестінгаузом. Так от. Тоді паливо в реакторі було в перемішку- російське і вестінгаузовське. Причина була саме в російському паливі, яке після роботи більше певного часу карьожить, і воно затерло сусідні твели Вестінгауз. Зараз таких проблем немає. Читай першоджерела, і не слухай Росатом і ВВХу за сніданком. Вони нам добра не хочуть
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04.02.2021 19:00 Відповісти
там тупо стержни поплавились ешеь немного и стекло бы на пол а там чернобыль через дорогу
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04.02.2021 20:04 Відповісти
Вай вай .а как же мама с такими взглядами сынишки -виртуоза?
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04.02.2021 15:48 Відповісти
Вы это мочало жуёте уже лет 10, а воз и ныне там...
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04.02.2021 15:59 Відповісти
Витренко, на мой взгляд прав. Только вот плохо, что он на беню сейчас решил поработать под крылом дерьмака. От этого его «предложения» Украина в данный момент точно не выиграет...
Как это будет реализовано? Через чью монопольную «прокладку» предлагаемые американские сборки будут на наш рынок поставлять? Опять же, через кого/ за сколько народных денег и где будет проводится утилизация отработавших своё урановых стержней?
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04.02.2021 16:06 Відповісти
У Вестінгауза інша культура і постачання вже відлагоджені - ніяких прокладок. Це з свинорусами можна тільки так: прокладка з їх сторони і прокладка з нашої. За якість ніхто не відповідає. Паливо не утилізується, воно зберігається як мінімум 100 років. В Чорнобилі недавно закінчили будівництво такого сховища. Переробляти зараз паливо, яке відпрацювало, невигідно і складно. На ЗАЕС це паливо вже зберігається 20 років на майданчику АЕС.
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04.02.2021 18:26 Відповісти
Знаючи любов Зелених видавати досягнення попередників за власні та враховуючи, що процес переведення триває вже більше 5 років, цікаво почути скільки зроблено, що робиться і що він конкретно планує доробити на вказаному напрямку роботи?
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04.02.2021 16:23 Відповісти
Процес переведення триває 20 років, ще з Кучми. Це політичне питання: у нас постійно вектор міняється, то Схід, то Захід. Ну і продажність наших чиновників. Зараз половина палива на АЕС із Вестінгауза. Була затримка з будівництвом відпрацьованого палива, але в цьому році повинні почати реально відвантажувати в сховище, що побудоване в Чорнобильській зоні.
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04.02.2021 18:32 Відповісти
+5
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04.02.2021 19:02 Відповісти
Давно пора. Так делайте.
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04.02.2021 16:49 Відповісти
Ну, мать заругает... (с) Юра, а мама по сраці не надає за такі слова Украина должна перейти на американское ядерное топливо вместо российского, – Витренко - Цензор.НЕТ 3993
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04.02.2021 17:05 Відповісти
З його слів, він з дитинства жив з батьком. А там- ХЗ.
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04.02.2021 18:39 Відповісти
А куда девать отработанное ?
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04.02.2021 18:36 Відповісти
В Чорнобилі збудовано сховище. Недавно буди фанфари, що запустили (насправді ще там не все зроблено).
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04.02.2021 18:41 Відповісти
Во идиоты....
Вам, кретинам ванючим, не понятно, что только подсоединение Украины к европейской системе создаст возможность РЕАЛЬНОЙ конкуренции на электрорынке Украины?
Дыбилы, сэр!
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04.02.2021 18:38 Відповісти
простите а чернобыль два случиться нам американцы тоже помогать буду тиз-за океона как японцам с хукусимой сильно помоглм
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04.02.2021 18:50 Відповісти
З"їздь в Чорнобиль на екскурсію, зараз це не проблема. Там побудоване грандіозне накриття над 4 -им блоком за рахунок Заходу. ПаРашка не перечислила ні одного центу. Кінчай дрочити на совок і на "братський "народ. Там ще є дошка пошани, де перераховані всі країни-донори ліквідації аварії з 1991 по 2010 рік. Там рашка на 20-му місці (це правонаступниця СССРа), внесла якийсь мізер.
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04.02.2021 19:09 Відповісти
если американцы папуасам спихнут отбраковку или какой еше не ликвид чернобыль покажеться детской хлопушкой
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04.02.2021 18:51 Відповісти
Ти сам зрозумів, що написав? це паРашка завжди сюди скидала неліквід. І ніхто і не пікав, якщо виявляли брак, бо ж "брати". Вестінгауз діє за договором, і дорожить своєю діловою репутацією.
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04.02.2021 19:13 Відповісти
простите но с русским топливом у нас никаких проблем небыло все славабогу работает как часы я видел какой нам хлам спихивают под видом оружия аденег берут как за новое вот и с топливом таже история будет если их топливо такое хорошее чтож они его у себя не используют а сами в росии покупают
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04.02.2021 19:57 Відповісти
зачем нам вообше чужое топливо своего урана полно что сами делать не хотим зачем за милионы покупать и чужую экоономику подымать надо свои рабочие сеста создавать
не по хозяйски это
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04.02.2021 18:53 Відповісти
Потрібна виробнича база - наука, центрифуги, металургія, персонал ... те ... се ... Багато чого.
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04.02.2021 19:05 Відповісти
Тут ще треба політична воля, якої ніколи не було до 2014р., бо рашка гарно платила кому треба.
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04.02.2021 19:15 Відповісти
да понятно что много чего надо но иран както справился думаю и мы бы справились не быстро конечно но справились бы
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04.02.2021 19:59 Відповісти
Уж лизнул так лизнул, так можно и зализать. Вот истинное назначение Ветренко. Может новое министерство открыть, глядишь и понадобится.
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04.02.2021 19:56 Відповісти
свое надо делать в свою иканомику инвестировать а не в штатах рабочие места создавать что у самих уже все нормально
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04.02.2021 20:00 Відповісти
 
 