Украина должна перейти на американское ядерное топливо вместо российского, – Витренко
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Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США, заменив им топливо из Российской Федерации
Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе презентации Национальной экономической стратегии-2030 в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды, передает Интерфакс-Украина.
"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", – сказал Витренко.
Он также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, как это планируется сейчас.
"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше", – сказал Витренко.
По словам главы Минэнерго, интеграция с европейским рынком – "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".
"Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать", – отметил он.
Как сообщалось, в сентябре Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергатом" в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС. До этого американское ядерное топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 уже использовалось на шести украинских атомных реакторах.
В декабре 2019 года ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение регулятора ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.
Будь ласка, зачекайте...
Твоя профессия - на очке сидеть и орать "занято!"
Как правило, топливо жестко привязано к реакторной технологии", - заявил Лихачев, подчеркнув, что все 15 энергоблоков в Украине построены "под топливо "Росатома"
Умник, ты хочешь как минимум еще один Чернобыль?
Но с такими умниками как ты, у которых при слове "РФ" начинается понос, мне тревожно.
У тебя в твоем предложении есть два слова: "проходят реальные испытания на АЭС"
Вот именно, проходят испытания... А результаты испытаний могут быть разные...
На то они и испытания.
А ты мне тут соловьем заливаешься.
Как это будет реализовано? Через чью монопольную «прокладку» предлагаемые американские сборки будут на наш рынок поставлять? Опять же, через кого/ за сколько народных денег и где будет проводится утилизация отработавших своё урановых стержней?
Вам, кретинам ванючим, не понятно, что только подсоединение Украины к европейской системе создаст возможность РЕАЛЬНОЙ конкуренции на электрорынке Украины?
Дыбилы, сэр!
не по хозяйски это