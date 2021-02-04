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Рада одобрила возобновление конкурсов на должности высших чиновников госслужбы

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Рада одобрила возобновление конкурсов на должности высших чиновников госслужбы

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4531в первом чтении проголосовали 334 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на восстановление конкурсов на занятие должностей государственной службы.

В частности, документом предложено отменить дополнительные основания прекращения государственной службы отдельных государственных служащих по инициативе субъекта назначения и установить очередность проведения конкурсов на должности госслужбы категорий "А", "Б" и "В", которые занимают лица, назначенные по введенной на время карантина временной процедуре.

При этом устанавливается, что заключенные на время карантина контракты о прохождении государственной службы действуют до назначения на должность лица по результатам конкурса, но не более пяти месяцев для должностей государственной службы категории "А" и не более года – для должностей государственной службы категорий "Б" и "В".

Законопроектом также с целью экономии материальных и человеческих ресурсов предлагается отменить проведение спецпроверки в отношении лиц, назначаемых на должности государственной службы или в органах местного самоуправления, если они уже занимали эти должности во время карантина и в их отношении уже проводилась проверка при заключения соответствующего договора.

Напомним, на основании внесенных в законодательство весной 2020 года изменений Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.

Автор: Михайло Орлюк
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