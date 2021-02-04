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Dragon Capital в 2021 году хочет вернуться к докризисным темпам инвестиций

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Dragon Capital в 2021 году хочет вернуться к докризисным темпам инвестиций

Группа компаний Dragon Capital намерена в 2021 году вернуться к темпам инвестиций, которые были до пандемии.

Об этом сообщил глава группы компаний Томаш Фиала на конференции, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.

"В первом полугодии мы планируем закрыть пять сделок вместе с соинвесторами, западными фондами, где-то на сумму $200 млн. Надеемся их в первом полугодии закрыть, так что вернемся к тем темпам инвестиций, которые были до ковида", - сказал Фиала, передает Интерфакс-Украина.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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