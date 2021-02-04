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Бензины и дизтопливо продолжают дорожать в розничных сетях АЗС

Новини БізнесЦензор Транспорт

Бензины и дизтопливо продолжают дорожать в розничных сетях АЗС

Розничные сети АЗС 4 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 20-50 коп./л.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, все виды топлива в сети Shell подорожали на 20 коп./л: А-92 - до 27,17 грн/л, А-95 - до 28,84 грн/л, ДТ - до 27,92 грн/л. На станциях SOCAR подорожали только бензины, передает enkorr.

На станциях KLO бензины подорожали на 10-20 коп./л, дизтопливо - на 30 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на KLO подорожал до 26,49 грн/л, А-95 - до 27,49 грн/л, ДТ - до 26,29 грн/л.

В сети "Параллель" бензины и ДТ подорожали на 15 коп/л. "Автотранс" подняла цены на все виды топлива на 20-30 коп./л.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 2-12 коп./л: А-92 - до 23,26 грн/л, А-95 - до 24,25 грн/л, ДТ - до 23,01 грн/л.

На заправках BVS, Chipo, "Кворум" и SUN OIL цены на топливо выросли на 5-40 коп./л.

В "А-95" отметили, что 4 февраля средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,64 грн/л, А-95 подорожал до 26,67 грн/л, ДТ - до 26,05 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 3 коп./л.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  enkorr


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Страна *********! Лучше б такими темпами людям зарплаты и пенсии подымали.
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05.02.2021 08:35 Відповісти
Ну тут хоч все зрозуміло,Пу тін гад винен....
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05.02.2021 12:35 Відповісти
 
 