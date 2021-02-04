Аэропорт "Херсон" после реконструкции увеличит пассажиропоток до 500 тысяч в год

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта "Херсон" позволит в трехлетней перспективе увеличить пассажиропоток до 500 тыс. пассажиров в год (154,1 тыс. в 2019 году).

Об этом сообщил глава Государственного агентство инфраструктурных проектов "Укринфрапроект" Кирилл Хомяков.

По его словам, на реконструкцию аэродромного комплекса "Херсона" государство планирует израсходовать 320 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

После реконструкции аэропорт получит категорию аэродрома 4D, предусматривающую длину ВПП более 1800 м и возможность принимать самолеты с размахом крыльев 36-52 м и колеей основного шасси 9-14 м.

"Потенциальная зона обслуживания аэропорта "Херсон" - более 5 млн жителей, поэтому реконструкция полосы нужна уже в этом году, чтобы аэропорт и регион развивались", - сказал он.

По словам Хомякова, сейчас в аэропорту ведутся работы по установке свето-сигнального оборудования, требует замены и навигационная система посадки. Также в планах аэропорта восстановить аэровокзальный комплекс - сейчас проводятся переговоры с потенциальными инвесторами, а также ищутся другие источники финансирования

"Пассажиропоток через три года вырастет до полумиллиона", - подчеркнул глава "Укринфрапроекта".

Как сообщалось, ранее КП Херсонского областного совета "Херсонские авиалинии" провело тендер на выполнение проектных работ по реконструкции аэродрома в международном аэропорту "Херсон".

Согласно информации в системе ProZorro, победителем стало ООО "Укравиапроект", предложившее выполнить данные работы за 4,7 млн грн.

Международный аэропорт "Херсон" - аэропорт в поселке Чернобаевка близ Херсона. Первый рейс самолета Ан-24 из Киева был совершен в 1961 году. В 2006 году аэропорт получил статус международного.