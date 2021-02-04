СБУ разоблачила присвоение имущества "Укргидроэнерго" на 32 миллиона (обновлено)

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задокументировала присвоение коммерсантами имущества ЧАО "Укргидроэнерго" более чем 32 млн грн, которые организовали сделку на работах по берегоукреплению реки для нужд Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

Как сообщает пресс-служба СБУ, по итогам проверки выполнения условий договора было зафиксировано отсутствие на складах коммерческой структуры необходимого количества материалов для обеспечения работ.

В частности, специалисты обнаружили недостачу щебня и камней скалистых пород, которые должны использовать на работах для повышения надежности и безопасности гидротехнических сооружений.

Ранее, в рамках досудебного расследования, сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов специалисты "Укргидроэнерго" проводили работы на земельных участках, находящихся в собственности общества. Менеджмент "Укргидроэнерго" передал добытые материалы общим объемом почти 60 тыс. кубометров подрядчику – ООО "Энергетически-дорожное строительство".

Сейчас продолжаются следственные действия для извлечения доказательств совершения уголовного преступления фигурантами производства, отмечают в СБУ.

В свою очередь в пресс-службе "Укргидроэнерго" уточнили, что на сегодня строительная площадка и часть территорий, необходимые для обеспечения строительства станции, переданы в пользование генподрядчику и субподрядным организациям.

"Следственные действия СБУ и Нацполиции касаются хозяйственной деятельности ООО "Энергетически-дорожное строительство", которое не находится в прямых договорных отношениях с ЧАО "Укргидроэнерго" и выполняет подряды на многих инфраструктурных объектах Украины", – пояснили в компании.

В "Укргидроэнерго" подчеркивают, что компания заинтересована в полном и объективном расследовании дела и способствует следственным действиям работников СБУ и Нацполиции.