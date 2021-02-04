Рада приняла новую редакцию закона о финансовом лизинге (обновлено)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом новый закон "О финансовом лизинге".

Как сообщает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №1111 проголосовали 279 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, документ призван создать необходимые предпосылки для расширения возможностей использования субъектами хозяйствования операций финансового лизинга для обновления основных фондов, увеличения производства валового продукта, а, следовательно, и налоговой базы для дальнейшего наполнения государственного бюджета.

Кроме того, предлагается усилить на законодательном уровне защиту прав потребителей лизинговых услуг, в частности, от недобросовестных действий лизингодателей, расширить предложения на рынке долгосрочных ресурсов для украинских предприятий и удешевить лизинговые услуги для лизингополучателей.

Инициатором законопроекту №1111 выступил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, проект был зарегистрирован в парламенте 29 августа 2019 года.

Сам Гетьманцев пояснил, что действующее законодательство в этой сфере не менялось 17 лет и существенно устарело.

"На первый взгляд кажется небольшая, но очень важная для отрасли реформа. Старый закон не менялся уже 17 лет и откровенно устарел. Финансовый лизинг должен стать одним из инструментов развития нашей экономики. Сегодня барьер для этого сняли", – написал депутат на своей странице в Facebook.