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Шмыгаль заявил о возможном продлении карантина до 30 апреля

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Шмыгаль заявил о возможном продлении карантина до 30 апреля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но, скорее всего, он будет действовать и после этой даты.

Об этом Шмыгаль сказал  в ходе общей встречи Европейской бизнес-ассоциации.

"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего он будет продолжатся в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", - сказал Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 9 декабря Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года.

Шмыгаль заявляет, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Допоки при владі шмигалі карантин триватиме вічно... А тому в української громади наразі є нагальна потреба в відлові наших добродійників і фаршируванні через анус масочками...
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04.02.2021 12:08 Відповісти
При чем здесь Шмыгаль.
Он исполнитель.
Покуда Запад не перестанет компостировать мозги своим барановирусом,зелёная власть будет тупо копировать его действия,пользуясь случаем.
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04.02.2021 13:53 Відповісти
Исполнители за участие в этом балагане тоже должны ответить по полной... Спрос с мартышек никак не меньше чем с шарманщика.
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04.02.2021 20:09 Відповісти
 
 