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Рада усилит ответственность за незаконное выселение из жилья

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Рада усилит ответственность за незаконное выселение из жилья

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4333 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, предполагающие усиление ответственности за незаконное выселение из жилья.

За документ в первом чтении проголосовали 330 народных депутатов на пленарном заседании 3 февраля.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить уголовную ответственность за выселение из жилья по предварительному сговору лиц, служебным лицом или с применением насилия, передает Интерфакс-Украина.

По данным авторов документа, за последние годы наблюдается рост преступлений, связанных с нарушением неприкосновенности жилья: в 2019 было зарегистрировано 4,4 тыс. таких правонарушений, что на четверть больше, чем в 2018 году.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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