Рада сегодня не будет рассматривать назначение Витренко первым вице-премьером, – Разумков

Вопрос назначения и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра-министра энергетики Верховная Рада в четверг, 4 февраля, рассматривать не будет.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

"Завтра такой возможности не существует, а далее посмотрим", - сказал Разумков вечером 3 февраля, передает Интерфакс-Украина.

Спикер напомнил процедуру назначения на эту должность: решение фракции, фракция вносит представление премьер-министру, который готовит пакет документов и передает их в Верховную Раду, затем - представление главы Кабмина рассматривает профильный комитет и "только после этого этот вопрос может попасть в зал Верховной Рады".

"По состоянию на сегодня таких документов от Кабинета министров нет, тем более я знаю, что и заседания фракции не было", -сказал спикер.

При этом Разумков отметил, что во время двух предыдущих голосований он не поддерживал кандидатуру Витренко.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада повторно отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

28 января премьер-министр Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду представление на назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. Кандидатуру Витренко также поддержал профильный парламентский комитет.

Напомним, Кабинет министров 21 декабря 2020 года назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Перед этим Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.

Сам Витренко также заявлял, что ожидает повторного голосования по его кандидатуре в парламенте в конце января-начале февраля, и в случае отказа депутатов поддержать его вернется в частный бизнес.