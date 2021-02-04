На пост главы Госкосмоса претендует трое кандидатов, – Минстратегпром
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Из 16 заявок отобраны три кандидата на должность председателя Государственного космического агентства Украины.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности стоаны Олег Уруский.
"Сегодня провел онлайн-собеседование с кандидатами на вакантную должность председателя Государственного космического агентства Украины. Было получено 16 заявок, из них отобрано три кандидата, которые отвечали необходимым профессиональным требованиям", - рассказал Уруский.
По словам вице-премьера, во время разговора он поставил кандидатам ряд вопросов относительно развития украинской космической отрасли, сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами, а также как, на их усмотрение, нужно выводить космическую отрасль из кризисной ситуации.
"Также пообщались о корпоратизации предприятий космической отрасли и привлечения инвестиций. По результатам собеседования, я, как уполномоченное лицо, внесу предложение на рассмотрение правительства", - резюмировал Уруский.
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