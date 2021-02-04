Запорожская ТЭС полностью отключена от сети из-за аварии. ВИДЕО

В 19:25 3 февраля "ДТЭК Запорожская ТЭС" полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч", принадлежащей "Запорожьеоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК.

"Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии. На момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт. Энергетики планируют начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов", - сообщает компания.

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в городе Энергодаре. В течении короткого времени энергоснабжение города было восстановлено.

"Для сбалансирования работы энергосистемы Украины ДТЭК работает полным составом оборудования. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении ДТЭК.

ДТЭК - вертикально интегрированный энергетических холдинг Рината Ахмтеова, который оперирует восемью украинскими тепловыми электростанциями из 12.

В сети распространено видео с пожаром на Запорожской ТЭС.