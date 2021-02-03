Кабмин отложил введение требований к качеству автогаза

Кабинет министров отложил до 5 мая 2021 года вступление в силу требований технического регламента для сжиженного углеводородного газа для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление №66 от 3 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил Технический регламент о требованиях к сжиженному газу постановлением №667 от 29 июля 2020 года. Он должен был вступить в силу через шесть месяцев.

Однако Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) просила перенести сроки вступления в силу новых требований, чтобы не допустить перебоев с обеспечением страны нефтепродуктами.