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Холдинг "Мироновский хлебопродукт" Косюка сменил название

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок Корпоративні відносини

Холдинг

ЧАО "Мироновский хлебопродукт" со 2 февраля сменило полное юридическое наименование на ЧАО "МХП".

Как сообщает пресс-служба компании, код общества в едином реестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований остался прежним.

В сообщении отмечается, что новое полное коммерческое название компании звучит одинаково на украинском и русском языках – МХП, а на английском – MHP, а юридическое сокращенное – PrJSС MHP.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом – до $215 млн, выручка – на 32%, до $2,06 млрд.

Автор: Михайло Орлюк
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І як воно так трапляється , Косюк плаче як виросла ціна на фуражне зерно ( одні збитки від годівлі птиці ) а прибутки ростуть у рази ((( а щоб я так жив у збиток ))
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04.02.2021 18:29 Відповісти
 
 