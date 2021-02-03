Кабмин расширил программу помощи по частичной безработице

Кабинет министров на заседании в среду, 3 февраля, утвердил новый Порядок предоставления помощи по частичной безработице и расширил круг предприятий - участников государственной программы.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.

"Сегодняшнее решение правительства увеличивает количество предприятий и работников, которые смогут получить государственные выплаты. Кроме того, предусматривается сокращение перечня необходимых для получения помощи документов и упрощение процедуры. Эта помощь позволит людям сохранить работу, а бизнесу чувствовать себя более уверенно в будущем и восстановиться после вынужденного простоя", – отметил министр.

После утверждения нового порядка программой по частичной безработице могут воспользоваться все предприятия производственной сферы при наличии одного из трех оснований:

остановка производства продолжается не менее 3 месяцев и не превышает 6 месяцев, охватывает не менее 20% численности работников, у которых сокращение рабочего времени составляет 30% и более;

остановка производства является вынужденной;

остановка производства происходит из-за карантинных ограничений, установленных Кабинетом министров.

Как сообщалось, в июле Кабмин расширил круг получателей помощи по частичной безработице, разрешив бизнесу претендовать на получение такой помощи для работников, выведенных в простой, или отправленных в неоплачиваемые отпуска.

Напомним, помощь по частичной безработице предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта 2020 года.

Поддержка выплат работникам будет предоставляться при сохранении за ними рабочих мест. Размер пособия составляет до 1 минимальной зарплаты.