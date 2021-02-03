Распространение вакцинации повысит мировой спрос на нефть, – ОПЕК

Спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

Об этом говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), передает Интерфакс-Украина.

JMMC подчеркнул, что в декабре 2020 года запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) падали пятый месяц подряд.

"Комитет отметил, что, хотя экономические перспективы и спрос на нефть останутся неопределенными в ближайшие месяцы, постепенное внедрение вакцин по всему миру является положительным фактором на оставшуюся часть года, способствуя росту мировой экономики и спроса на нефть", – говорится в сообщении.

Комитет также отметил тенденцию к высокому соблюдению странами-участниками взятых на себя обязательств по сокращению добычи. JMMC отметил, что со времени встречи министров в апреле 2020 года страны ОПЕК+ снизили добычу нефти на общую сумму 2,1 млрд баррелей, что стабилизировало рынок нефти и ускорило процесс ребалансировки.

Комитет также уточнил, что участники соглашения обязались достичь полного соответствия и компенсировать ранее недосокращенные объемы, и подчеркнул важность незамедлительного ускорения балансировки рынка.

После сообщений Комитета ОПЕК цена на нефть начала расти. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $58,75 за баррель, что на $1,29 (2,25%) выше цены на закрытие рынка 2 февраля.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $56,08 за баррель, что на $1,32 (2,41%) выше их стоимости по итогам предыдущих торгов.