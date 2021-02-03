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Рада устранила противоречия при составлении устава ООО

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Рада устранила противоречия при составлении устава ООО

Верховная Рада внесла изменения в Хозяйственный кодекс для устранения правовых коллизий в требованиях к уставу обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3497 во втором чтении проголосовало 318 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу целью его принятия указано устранение существующей коллизии между законом "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и Хозяйственным кодексом.

В частности, в Хозяйственном кодексе содержится требование относительно указания в учредительных документах указанных обществ доли участников в его уставном капитале, а в законе "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственности" такого требования нет.

Для решения этой проблемы законом исключена норма Хозяйственного кодекса об определении в учредительных документах указанных обществ размера долей участников в уставных капиталах.

При этом перед голосованием депутаты не поддержали поправку, которой предлагалось установить, что устав общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью может также содержать иные сведения, не противоречащие Кодексу.

Как отмечало Главное экспертное управление Верховной Рады, в итоге в уставе ООО и ОДО в обязательном порядке должны быть указаны только следующие сведения:

  • полное и сокращенное (при наличии) наименование общества;
  • органы управления обществом, их компетенция, порядок принятия ими решений;
  • порядок вступления и выхода из него.

Автор: Михайло Орлюк
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