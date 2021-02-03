Кабмин продлил эксперимент по популяризации дистанционной оплаты за коммуналку

Кабинет министров на заседании в среду, 3 февраля, принял решение продлить срок реализации экспериментального проекта по популяризации дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг среди получателей пенсий и денежной помощи до 31 декабря 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные "Ощадбанкаˮ, за период реализации эксперимента в 2020 году количество получателей соцвыплат, которые оплачивают коммунальные услуги дистанционно, выросло почти в три раза.

Проект продлен с целью более широкого привлечения уполномоченных банков к реализации эксперимента и в связи с продолжением карантинных мероприятий, направленных на предотвращение распространения респираторной болезни COVID-19.

В рамках проекта, утвержденного постановлением Кабинета министров в апреле 2020 года отдельными уполномоченными банками были проведены мероприятия по переводу оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги среди получателей пенсий и денежной помощи через дистанционные каналы обслуживания: мобильное приложение и интернет-банкинг.

С этой целью была запущена регистрация в системе банк-online без посещения отделений банка, а также регулярное информирование граждан о возможности дистанционной оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги.