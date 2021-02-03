Кабмин предложил перезапустить работу индустриальных парков

Кабинет министров в среду, 3 февраля, утвердил законопроект, призванный перезапустить работу индустриальных парков в Украине,.

Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства в Telegram.

В частности, законопроектом предлагается на законодательном уровне унормировать вопрос, когда индустриальные парки смогут получить поддержку из местных бюджетов, от Госфонда регионального развития или в рамках целевой субвенции.

Также, по словам премьера, проблемой для индустриальных парков всегда было подключение к инженерным сетям, в том числе к электрическим. Проект закона определяет условия, при которых такие парки будут бесплатно подключены к соответствующей инфраструктуре.

"Развитие индустриальных парков даст возможность создавать тысячи новых рабочих мест, будет способствовать развитию нашей промышленности и привлечению дополнительных иностранных инвестиций", – заявил Шмыгаль.

В то же время законопроектом предложено повысить требования к индустриальным паркам для включения в Реестр. Также парк могут исключить из него при несоответствии нормам.

По данным Минэкономики, по состоянию на 1 февраля, в Реестр индустриальных (промышленных) парков включено 46 парков. Часть из них не развивается из-за отсутствия должной инфраструктуры